Россияне назвали размер зарплат для бедных

Россияне считают, что бедным можно назвать человека, который зарабатывает меньше 48 тысяч рублей в месяц. А богатым — того, чей доход приближается к миллиону. Таковы данные опроса исследовательского центра SuperJob.

По сравнению с прошлым годом представления россиян о том, где проходит граница бедности, изменились. Теперь, чтобы не считаться бедным, нужно зарабатывать на 11% больше, чем год назад. В целом за последние десять лет эта планка выросла очень существенно. Так, в 2015 году, по мнению опрошенных, человеку хватало 15 тысяч рублей, чтобы не ощущать себя бедняком.

Одновременно сместился и порог богатства. Если десять лет назад россияне считали богатыми тех, кто зарабатывает около 450 тысяч рублей в месяц, то теперь — не меньше 930 тысяч.

Исследование показало, что восприятие достатка сильно зависит от пола, возраста и региона. Мужчины оказались более требовательными к уровню дохода. Чтобы не считать себя бедными, им нужно как минимум 54 тысячи рублей в месяц. Богатство же, на их взгляд, начинается с суммы около миллиона. Женщины называли более скромные цифры: 43 тысячи и 890 тысяч рублей соответственно.

Более молодые люди тоже оценивает границы иначе. Для россиян до 34 лет бедность начинается с дохода меньше 39 тысяч рублей, а богатство начинается с 760 тысяч. Люди старше 45 лет поднимают обе планки. По их мнению, бедным считается тот, кто получает меньше 51 тысячи, а богатым — тот, чей доход превышает 1,1 миллиона рублей в месяц.

По-разному представляют себе, что значит «жить богато», жители Москвы и Санкт-Петербурга. Первые считают, что богатство начинается с дохода около 960 тысяч рублей в месяц, вторые точкой отсчета называют 800 тысяч в месяц. При этом уровень бедности в обеих столицах оценивается схоже: 54 тысячи рублей в Москве и 53 тысячи в Петербурге.

SuperJob также спросил россиян, какой доход нужен, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливыми. В среднем участники опроса назвали сумму 257 тысяч рублей в месяц. Десять лет назад показатель не превышал 175 тысяч.