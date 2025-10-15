Половина россиян врет в резюме

Более 60% российских компаний за последний год столкнулись с враньем в резюме соискателей, пишут «Известия» со ссылкой на данные нескольких рекрутинговых сервисов.

Выяснилось, что 37% работодателей сталкиваются с ложной информацией «иногда», 18% — «часто», еще 4% — «очень часто». Треть компаний заявили, что редко встречали подобное. Остальные отметили, что никогда с враньем кандидатов не сталкивались.

Чаще всего соискатели преувеличивают свой профессиональный опыт и образование, замалчивают причины увольнений или длительных перерывов в работе. По словам специалистов, в большинстве случаев ложь удается раскрыть на собеседовании, а иногда неожиданный результат дает мониторинг соцсетей.

Зумеры нашли способ жить и не работать годами Они увольняются и выбирают микропенсии. Это помогает им не выгорать, но грозит последствиями в старости Мир 7 минут чтения

Сервис SuperJob отмечает, что каждый пятый HR-специалист сталкивался с искаженными личными данными в резюме. Соискатели нередко завышают уровень владения иностранными языками и профессиональными программами, указывают среди своих достижений несуществующие награды и курсы.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, приукрашивание опыта становится заметнее на фоне высокой конкуренции за рабочие места. Чаще других врут кандидаты в возрасте от 19 до 30 лет. Так они рассчитывают повысить шансы на трудоустройство или ускорить карьерный рост.

Недостоверные данные нередко встречаются в резюме IT-специалистов (особенно программистов, разработчиков и руководителей проектов), топ-менеджеров, а также сотрудников в сфере продаж и обслуживания. В творческих профессиях, по словам карьерных консультантов, обман тоже распространен.

Бог по имени Кузя Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его Общество 26 минут чтения

В числе факторов, влияющих на рост числа недостоверных резюме, эксперты называют доступность ИИ-инструментов. В сочетании с переходом рынка к skill-first-подходу, когда ценятся конкретные навыки, это побуждает соискателей «редактировать» свой опыт до идеального.

Эксперты кадровых агентств отмечают, что ложь в резюме чаще всего вскрывается через уточняющие вопросы и тестовые задания. При этом 43% работодателей считают обман поводом для отказа, а вот 32% готовы закрыть на это глаза.