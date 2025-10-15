Россияне начали «украшать» дорожные ямы фотографиями мэра

Жители города Копейск в Челябинской области решили привлечь внимание к плохому состоянию дорог на улице Потемкина — они положили на все дорожные ямы фотографии главы города Светланы Логановой, сообщает медиа «7х7».

Фотографии с Логановой разместил местный телеграм-канал «Челябинск будущего». В тексте публикации отмечается, что состояние дорог ухудшилось настолько, что по ним трудно пройти пешком.

Помимо фото Логановой на ямах был размещен и плакат с обращением в чиновнице. «Логанова, где отсыпка?» — написали на нем жители Копейска. «Челябинск будущего» утверждает, что проблемы с дорогами в Копейске стали хроническими, но власти не дают содержательные ответы на обращения жителей.

Проблема не решается даже постоянными изменениями состава администрации Копейска, отмечает «7х7». Местные жители жалуются на разбитый асфальт и стоящую в ямах воду. Журналисты не сообщают о реакции властей на эту акцию местных жителей.

