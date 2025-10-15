EN
EN
Общество

Россияне начали «украшать» дорожные ямы фотографиями мэра

2 минуты чтения 22:30 15 октября

Жители города Копейск в Челябинской области решили привлечь внимание к плохому состоянию дорог на улице Потемкина — они положили на все дорожные ямы фотографии главы города Светланы Логановой, сообщает медиа «7х7».

Фотографии с Логановой разместил местный телеграм-канал «Челябинск будущего». В тексте публикации отмечается, что состояние дорог ухудшилось настолько, что по ним трудно пройти пешком.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Помимо фото Логановой на ямах был размещен и плакат с обращением в чиновнице. «Логанова, где отсыпка?» — написали на нем жители Копейска. «Челябинск будущего» утверждает, что проблемы с дорогами в Копейске стали хроническими, но власти не дают содержательные ответы на обращения жителей.

Проблема не решается даже постоянными изменениями состава администрации Копейска, отмечает «7х7». Местные жители жалуются на разбитый асфальт и стоящую в ямах воду. Журналисты не сообщают о реакции властей на эту акцию местных жителей.

Ранее СМИ и управление Следственного комитета по Челябинской области рассказали о задержании главы поселения, местного депутата и его сына по подозрению в похищении и убийстве местной жительницы.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

По словам жителей области, глава Рымникского поселения Дмитрий Рудский, депутат Александр Брухаль и его сын Андрей в состоянии алкогольного опьянения «вытащили из дома» 46-летнюю Гульназ Валееву, затолкали ее в багажник уазика и увезли. При этом женщина успела позвонить в полицию и попросить помощи, позже это подтвердили в региональном управлении МВД.

Сестра Валеевой рассказала, что погибшая женщина и Рудский были одноклассниками, у них якобы имелся серьезный конфликт. Чиновник и сын Брухаля ранее уже приходили в дом к Валеевой, она записывала их визиты на камеру. После инцидента были возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК) и убийстве с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору (пп. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК).

