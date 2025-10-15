Представитель НАТО оценил сроки окончания войны в Украине

В НАТО считают, что война России и Украины продлится еще годы. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя альянса. По его словам, о завершении военного конфликта пока речи не идет.

«Я думаю, что мы в середине войны. Всем нам хотелось бы, чтобы она завершилась, но если это и произойдет, то лишь вследствие переговоров. Мы все на это надеемся. Но сами по себе события на поле боя — это середина затяжной войны», — заявил собеседник издания.

По его мнению, в ближайшее время российская армия продолжит медленное наступление, несмотря на значительные потери. Ранее Politico писало, что Россия понесла «ошеломительные» потери на фронте. Так, издание, ссылаясь на утечки данных, сообщило о более чем 280 тысячах погибших, раненых, пропавших без вести и попавших в плен военных за первые восемь месяцев этого года.

Кроме того, источник «Агентства» добавил, что в ближайшие недели или месяцы на юге Донецкой области, где российское наступление зашло в тупик, начнутся более интенсивные боевые действия. В альянсе ожидают продолжения наступления на Покровском направлении. Представитель НАТО подчеркнул, что эти направления Россия считает приоритетными. Также он объяснил успешное продвижение России в Днепропетровской области и на востоке Запорожья открытой местностью, на которой нет оборонительных сооружений, а силы ВСУ растянуты вдоль линии фронта.

При этом собеседник издания отметил, что в сентябре темпы наступления российской армии снизились почти в два раза, и объяснил это переброской некоторых военных формирований вдоль линии фронта. В то же время российская армия сохраняет численное преимущество, а в качестве основной тактики военные выбрали атаки небольшими группами, часто с использованием мотоциклов и квадроциклов.

«Агентство» пишет, что представитель НАТО рассказал о ситуации на фронте в преддверии саммита министров обороны в Брюсселе, который состоится 15 октября. На встрече главы МИД стран-членов альянса должны обсудить, в частности, оборону НАТО и военную помощь Украине.