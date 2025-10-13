EN
Общество

СМИ: Россия понесла «ошеломительные» потери на фоне минимальных успехов на фронте

2 минуты чтения 10:07

Российская армия с начала года понесла на фронте в Украине «ошеломительные» потери, добившись при этом лишь незначительных успехов. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на утекшие данные российской стороны, полученные украинской разведкой.

Как следует из документа, опубликованного 6 октября, за первые восемь месяцев 2025 года Россия потеряла 281 550 человек. Из них 86 744 были убиты, 33 966 числятся пропавшими без вести, 158 529 получили ранения, а 2 311 попали в плен.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

Российское издание «Медиазона», ведущее вместе с британским Би-би-си собственный подсчет российских потерь, выразило сомнения в некоторых цифрах. В частности, там сочли завышенной цифру в пять тысяч российских солдат, убитых на линии фронта вдоль реки Днепр. В целом журналистам двух изданий удалось установить имена 134 тысяч убитых в Украине россиян. В то же время они отмечают, что из-за сложностей с установлением имен погибших, их данные ниже реальных потерь.

В свою очередь, независимая группа Frontelligence Insight заявила, что представленные украинской разведкой данные выглядят «достаточно достоверными» и совпадают с ее собственными оценками.

Украинская сторона подчеркивает, что соотношение раненных и убитых в общем объеме российских потерь составляет 1,3 к 1. Это указывает на крайне низкий уровень выживаемостим раненых на поле боя, который является следствием отсутствия должной подготовки российских солдат по оказанию первой помощи, а также налаженной системы эвакуации раненых с поля боя. В большинстве прошлых военных конфликтов соотношение раненых и убитых составляло около 3 к 1.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, по оценке Генштаба Украины, общие потери России превысили миллион человек, включая убитых, раненых и пропавших без вести. Среднесуточные потери, по оценкам ведомства, составляют около тысячи солдат. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что за все время войны погибло более 46 тысяч украинских военных и 390 тысяч были ранены. При этом он утверждал, что российские потери в три раза выше украинских.

Несмотря на эти цифры, Россия продолжает наступательные операции, пишет Politico. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, протяженность линии фронта увеличилась примерно на 200 километров, при этом Россия активизировала атаки в районах Покровска и Доброполья. Он добавил, что ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

Как отмечает издание, пытаясь восполнить потери, Москва усилила вербовку,  предлагая новобранцам выплаты до 2,5 миллиона рублей. Однако сообщения о высокой смертности и тяжелых условиях службы делают набор все труднее. По данным Института изучения войны (ISW), Россия ежемесячно подписывает контракты с 31 600 новобранцами, но за тот же период теряет в среднем 35 193 человек.

Аналитики предупреждают, что если Россия не сможет увеличить набор, ей придется выбирать между новой мобилизацией и угрозой нехватки личного состава, которая уже два года осложняет ситуацию в украинской армии.

Украинские источники отмечают, что даже после прибытия на фронт российские солдаты сталкиваются с крайне опасными условиями. Дроны и артиллерия ВСУ уничтожают колонны снабжения, бронетехника почти не используется из-за риска поражения, а так называемые «мясные штурмы» приводят к тысячам жертв ежемесячно. По оценке Frontelligence Insight, в июне Россия потеряла от 8 400 до 10 500 человек убитыми.

