СМИ: Путин теряет влияние на Ближнем Востоке

2 минуты чтения 14:06 | Обновлено: 15:34

Перенос запланированного на 15 октября российско-арабского саммита в Москве свидетельствует о том, что Владимир Путин теряет влияние на Ближнем Востоке. Об этом говорится в колонке Петра Сауэра для британской газеты The Guardian.

Отмечается, что российские власти анонсировали проведение саммита в апреле этого года и готовили его на протяжение нескольких месяцев. Встреча должна была продемонстрировать, что у Москвы еще сохранилось влияние на Ближнем Востоке, и доказать, что Россия не изолирована от остального мира, несмотря на западные санкции. Участники саммита должны были обсудить вопросы региональной безопасности и взаимоотношений в энергетическом секторе.

Однако после того, как участие в саммите подтвердили лишь несколько из 22 приглашенных лидеров, Путин был вынужден перенести встречу. Вместо нее внимание мирового сообщества было приковано к «саммиту мира» в Египте, посвященному сектору Газа. России на этой встрече не было.

Сауэр пишет, что, хотя аналитики не ожидали активного участия России в мирном процессе в секторе Газа, несмотря на развитие связей с Палестинской администрацией и прием делегации ХАМАС для переговоров в Москве, ее отсутствие в Египте продемонстрировало «реальность, которую Кремль не желает признавать». Она заключается в том, что Россия по мере продолжения войны в Украине теряет свое влияние на Ближнем Востоке, которое долгое время преподносилось как противовес Западу.

«Дипломатическая роль России на Ближнем Востоке снизилась из-за войны в Украине. Когда дело доходит до крупных событий, основные игроки в регионе больше не смотрят в сторону Москвы», — заявила эксперт по российской внешней политике из Берлина Ханна Нотте.

Кроме того, отмечает Сауэр, саммит в Египте продемонстрировал еще один сдвиг в регионе: многие главы государств теперь стремятся укрепить свои взаимоотношения с Дональдом Трампом, поскольку в американском правительстве растет недовольство относительно нежелания Путина завершить войну.

Как пишет Сауэр, влияние России падает и за пределами Ближнего Востока. Так, полномасштабная война в Украине заставила власти Казахстана, Армении и Азербайджана пересмотреть потенциальные риски для собственной безопасности и начать постепенный выход из-под влияния Путина. 

