СМИ: на организованный Кремлем международный саммит почти никто не поехал

Владимир Путин вынужден был отложить проведение первого российско-арабского саммита в Москве из-за низкой явки участников. Встреча планировалась на 15 октября, однако многие лидеры арабских стран отказались приезжать, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, Кремль рассчитывал привлечь внимание к этой конференции как к одному из ключевых внешнеполитических событий года. Саммит призван был продемонстрировать, что Россия сохраняет влияние в арабском мире, несмотря на войну в Украине и санкции. На форум под лозунгом «Сотрудничество ради мира, стабильности и безопасности» пригласили в общей сложности 22 глав арабских государств.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

Участие в саммите, однако, подтвердили лишь несколько лидеров, включая президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абул Гейта. Среди тех, кто официально не подтвердил визит, — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, глава ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, уточняет Bloomberg.

В четверг 9 октября Кремль объявил о переносе мероприятия. В заявлении говорилось, что лидеры не могут приехать в Москву, пока продолжается реализация мирного плана по урегулированию между Израилем и ХАМАСом, предложенного при посредничестве президента США Дональда Трампа. Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан заявил, что решение о переносе было принято по его инициативе.

«Я сделал это потому, что не хочу мешать процессу, который, как мы надеемся, сейчас запущен», — сказал он журналистам.

Первую ИИ-актрису возненавидели Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике Мир 7 минут чтения

Эксперты отмечают, что перенос саммита подчеркивает ослабление позиций Москвы на Ближнем Востоке. Война в Украине поглощает значительную часть военных, экономических и дипломатических ресурсов России, а падение режима сирийского президента Башара Асада в конце прошлого года еще больше подорвало влияние Кремля в регионе. США и Китай же продолжают усиливать свое присутствие на Ближнем Востоке.

При этом отношения России со странами Персидского залива, особенно с Саудовской Аравией, остаются важными для глобальных поставок нефти и газа. Обе страны входят в число ключевых членов ОПЕК.

Кремль, по информации Bloomberg, рассчитывает провести саммит позже. Вероятно — в ноябре.