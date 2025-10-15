Правнук Льва Толстого предложил альтернативу Нобелевской премии и «Оскару»

Правнук писателя Льва Толстого, бывший советник Владимира Путина по вопросам культуры Владимир Толстой предложил альтернативу Нобелевской премии и «Оскару». В интервью «Известиям» он заявил, что эти премии «становятся все более политизированы».

«В последние годы большие западные премии — Нобелевская, “Оскар” — становятся все более политизированы и не всегда справедливо отражают те события, которые реально происходят в кино, литературе и мире большой политики. Поэтому Россия предлагает более объективный взгляд. Может быть, когда мир придет в равновесие, будет достаточно одной премии. И, возможно, ей станет как раз премия имени Льва Толстого», — сказал Толстой.

Речь идет о Международной премии мира имени Льва Толстого, которую 22 июня 2022 года учредили Российское историческое общество, Российский фонд мира и Российское военно-историческое общество. В этом году лауреатами премии стали президенты трех бывших республик СССР. Это президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«На мой взгляд, это правильное и понятное решение, потому что сегодня в мире есть несколько болевых точек, где решаются глобальные геополитические проблемы. Это, конечно, Ближний Восток, Балканы, среднеазиатские республики, которые очень важны в качестве плацдарма для спокойствия во всей Большой Евразии. Уверен, что мы не переоцениваем вклад трех руководителей важнейших среднеазиатских стран бывшего Советского Союза», — заявил Толстой, комментируя итоги голосования по присуждению премии.

Ранее стало известно, что сразу нескольких потомков Льва Толстого внесли в базу данных сайта «Миротворец». Авторы ресурса публикуют туда личные данные людей, причастных, по их мнению, к российской агрессии против Украины.

Так, в базу попали 27-летний прапраправнук писателя Иван Толстой, его сестра Анастасия, а также его жена актриса и режиссер Анастасия Толстая.

Владимир Толстой находится в базе «Миротворца» с 2018 года. По данным РБК, ему вменяют поддержку «российской агрессии» и поездки в аннексированный Крым.