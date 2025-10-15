EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Правнук Льва Толстого предложил альтернативу Нобелевской премии и «Оскару»

2 минуты чтения 21:10

Правнук писателя Льва Толстого, бывший советник Владимира Путина по вопросам культуры Владимир Толстой предложил альтернативу Нобелевской премии и «Оскару». В интервью «Известиям» он заявил, что эти премии «становятся все более политизированы».

«В последние годы большие западные премии — Нобелевская, “Оскар” — становятся все более политизированы и не всегда справедливо отражают те события, которые реально происходят в кино, литературе и мире большой политики. Поэтому Россия предлагает более объективный взгляд. Может быть, когда мир придет в равновесие, будет достаточно одной премии. И, возможно, ей станет как раз премия имени Льва Толстого», — сказал Толстой.

Речь идет о Международной премии мира имени Льва Толстого, которую 22 июня 2022 года учредили Российское историческое общество, Российский фонд мира и Российское военно-историческое общество. В этом году лауреатами премии стали президенты трех бывших республик СССР. Это президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

«На мой взгляд, это правильное и понятное решение, потому что сегодня в мире есть несколько болевых точек, где решаются глобальные геополитические проблемы. Это, конечно, Ближний Восток, Балканы, среднеазиатские республики, которые очень важны в качестве плацдарма для спокойствия во всей Большой Евразии. Уверен, что мы не переоцениваем вклад трех руководителей важнейших среднеазиатских стран бывшего Советского Союза», — заявил Толстой, комментируя итоги голосования по присуждению премии.

Ранее стало известно, что сразу нескольких потомков Льва Толстого внесли в базу данных сайта «Миротворец». Авторы ресурса публикуют туда личные данные людей, причастных, по их мнению, к российской агрессии против Украины.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Так, в базу попали 27-летний прапраправнук писателя Иван Толстой, его сестра Анастасия, а также его жена актриса и режиссер Анастасия Толстая.

Владимир Толстой находится в базе «Миротворца» с 2018 года. По данным РБК, ему вменяют поддержку «российской агрессии» и поездки в аннексированный Крым.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой