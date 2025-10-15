«Газпром» и «Роснефть» оказались в рейтинге компаний с самыми большими долгами

Российский Forbes составил рейтинг из десяти компаний с самыми большими долгами по состоянию на конец прошлого года. В первую тройку вошли «Газпром», «Роснефть» и «Российские железные дороги» (РЖД). Общая сумма долга компаний из списка превышает 20,5 триллиона рублей. Издание отмечает, что все они «пострадали от высокой ставки Центрального банка».

Чистый финансовый долг «Газпрома» на 31 декабря 2024 года составил 6,047 триллиона рублей. На выплату процентов по кредитам компания потратила 715,4 миллиарда рублей — на 81,4% больше относительно предыдущего года.

Второе место заняла «Роснефть» с долгом 3,6 триллиона рублей. Компания перестала раскрывать финансовую отчетность в 2022 году, поэтому неизвестно, какую сумму она потратила на погашение задолженности.

Долг РЖД в прошлом году составил почти 2,8 триллиона рублей, а к 30 июня поднялся до 3,36 триллиона. В прошлом году компания выплатила по кредитам 323,5 миллиарда рублей.

На четвертом месте с долгом около 2,5 триллиона рублей оказался «Атомэнергопром» — субхолдинг «Росатома», в который входят почти все гражданские активы атомной промышленности. Пятую строчку рейтинга с долгом 1,3 триллиона рублей занял «Балтийский химический комплекс», который управляет строящимся одноименным заводом по производству полиэтилена рядом с портом Усть-Луга в Ленинградской области.

Также в список вошли крупнейшая российская компания по лизингу авиационной и железнодорожной техники ГТЛК, частично принадлежащий Олегу Дерипаске холдинг «Эн+ Груп» и входящий в него «Норильский никель», химический производитель «СИБУР Холдинг» и госкомпания «Автодор».

Чтобы рассчитать чистый финансовый долг компаний, аналитики сложили их задолженности по аренде, долгосрочные и краткосрочные займы и вычли из этой суммы денежные средства и банковские депозиты. Исследование основано на опубликованной компаниями отчетности за 2024 год, а также на данных Федеральной налоговой службы и Росстата, представленных в системе СПАРК.