В бюджете России нашли дополнительные полтора триллиона рублей

Российский бюджет в 2026-2028 годах может дополнительно получить около полутора триллионов рублей, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета, с которым ознакомились «Известия». Власти планируют увеличить доход бюджета за счет налога на добавленную стоимость (НДС), таможенных сборов и приватизации.

Всего за следующие три года бюджет может дополнительно получить 546, 587 и 665 миллиардов рублей соответственно. В то же время аудиторы обнаружили риски недобора 272 миллиардов рублей (118, 73 и 81 миллиарда рублей) из-за уменьшения поступлений от пошлин на газ и налога на прибыль.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

НДС станет главным источником дополнительных поступлений. Этот налог может дополнительно принести 1,7 триллиона рублей к запланированным 38 триллионам. Аудиторы отметили, что Минфин в проекте бюджета не учел отмену ряда льгот по уплате НДС.

Около 52 миллиардов рублей должно дополнительно поступить от акциза на жидкую сталь. Таможенные сборы могут оказаться на 35 миллиардов рублей больше, чем в нынешнем проекте бюджета.

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что неучтенные поступления в бюджет составляют всего 1,2% относительно среднегодовых доходов. При этом сумма в 500 миллиардов рублей в год сопоставима сразу с тремя статьями расходов в 2026 году: на культуру и кинематографию (306 миллиардов), СМИ (146 миллиардов) и физкультуру и спорт (75 миллиардов рублей).

Россию накрыл топливный кризис Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры Экономика 4 минуты чтения

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что дефицит бюджета на 2026 год составит 4,6 триллиона рублей. Такой показатель он назвал «приемлемым». Согласно проекту, в следующем году федеральные доходы составят 40,283 триллиона рублей, а расходы — до 44,8 триллиона рублей.

Минфин также добавил в проект бюджета предложение повысить НДС на два процентных пункта, до 22%. При этом порог прибыли, начиная с которой бизнес должен выплачивать НДС, чиновники хотят снизить с 60 до 10 миллионов рублей. Льготная ставка НДС в 10% должна сохраниться для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей.