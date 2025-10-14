Россиянам захотели запретить заводить собак и кошек без разрешения властей

Минприроды России хочет обязать россиян получать разрешение на то, чтобы завести собаку или кошку. Чиновники предполагают, что это позволить за пять-семь лет полностью решить проблему бродячих животных. О разработке такого законопроекта газете «АиФ» рассказала член межведомственной группы по совершенствованию законодательства при Минприроды Светлана Алексеева.

Чиновники планируют создать единую государственную базу для учета всех домашних животных. По задумке авторов законопроекта, без регистрации в этом реестре россиянам будет запрещено приобретать собак и кошек.

«Когда будет создана единая государственная база, где будут зарегистрированы владельцы и их питомцы, мы сможем контролировать и сокращать количество собак и кошек, которых люди по безответственности своей сначала набирают, а потом или выбрасывают на улицу, или содержат в ужасных условиях, мешая жить всем вокруг», — считает Алексеева.

Алексеева отметила, что этот законопроект не будет ограничивать максимальное число домашних животных в квартире. «Все же зависит от человека. Одни могут создать в квартире достойные условия жизни хоть для пяти собак, другие — нет, площадь квартиры тут большой роли не играет», —пояснила эксперт.

Ранее внефракционный депутат Госдумы Евгений Марченко подготовил законопроект, вводящий ограничение на количество проживающих в одной квартире собак и кошек. Он предложил на каждые 18 квадратных метров площади жилья допустить проживание не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Исключения предусмотрены для собак-поводырей, а также котят и щенков возрастом до шести месяцев.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предположил, что предложенное Марченко ограничение может увеличить количество бездомных животных.