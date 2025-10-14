Средняя цена упаковки лекарств превысила 400 рублей

Средняя стоимость упаковки лекарств в российских аптеках за период январь – август 2025 года превысила 400 рублей. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group пишут «Известия».

Средняя цена на лекарства составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Похожую динамику наблюдают и в RNC Pharma. По ее данным, средняя цена упаковки за восемь месяцев составила 375,2 рубля, что на 14% выше, чем годом ранее.

Наиболее заметно выросли цены на ряд популярных препаратов. Так, кеторол подорожал на 30% — до 55 рублей за упаковку из 10 таблеток, а нафазолин — на 25%, до 62 рублей за флакон объемом 15 миллилитров. Стоимость упаковки «Но-шпы» из 100 таблеток выросла на 15% и составила 462 рубля. Также подорожали анальгин (до 39 рублей за 10 таблеток) и корвалол (до 53 рублей за флакон объемом 25 мл) — на 13 и 14%, соответственно.

Выросла и стоимость минимальной дозировки, например, одной таблетки. В январе – августе 2025 года она в среднем составила 18,3 рубля — на 10,2% больше, чем за тот же период 2024 года. При этом, согласно данным Банка России, годовая инфляция в августе составила 8,1%. Таким образом, рост цен на лекарства почти вдвое превысил общий уровень инфляции.

Аналитики объясняют рост стоимости медикаментов увеличением издержек аптек и фармпроизводителей. Существенно подорожали логистика, топливо, IT-инфраструктура и вырос фонд оплаты труда. Бизнесу, как отмечается, приходится компенсировать эти расходы, что неизбежно отражается на ценах.

Согласно прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе снижение цен маловероятно. Тем временем, на фоне удорожания препаратов потребители стараются экономить. Они все чаще покупают упаковки большего объема и ищут самые выгодные предложения через аптечные онлайн-сервисы.

По словам исполнительного директора RNC Pharma Николая Беспалова, в последние годы производители все чаще укрупняют упаковку. Например, вместо стандартных пачек по 10 таблеток в продаже появляются варианты по 20. В пересчете на одну дозу такие объемы зачастую оказываются выгоднее для покупателя.