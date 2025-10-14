Названы причины укрепления рубля

Рубль начал новую неделю с заметного роста. Курс доллара впервые за полтора месяца опустился ниже 80 рублей, евро — ниже 92 рублей. Затем произошла небольшая коррекция. Укрепление российской валюты эксперты связывают сразу с несколькими факторами, от геополитических сигналов до изменений в торговом балансе с Китаем.

По данным «Финама», рост рубля поддержали заявления президента США Дональда Трампа о намерении обсудить с Владимиром Путиным поставку ракет Tomahawk Украине. Валютный рынок воспринял потенциальное возобновление переговоров между Россией и США как позитивный сигнал.

Также инвесторы отреагировали на рост цен на нефть, вызванный публикацией оптимистичных прогнозов ОПЕК о сохранении высокого спроса на энергоносители в 2025 году. Дополнительным фактором стали опубликованные данные о снижении годовой инфляции в России за сентябрь, которые укрепили ожидания сохранения текущей денежно-кредитной политики без резких послаблений.

В то же время, по информации Reuters, в сентябре экспорт Китая в Россию сократился на 21% по сравнению с прошлым годом — это крупнейшее падение за семь месяцев. При этом импорт из России в Китай, наоборот, вырос на 3,8% после снижения в августе на 17,8%. Таким образом, торговый баланс сместился в пользу России. Приток валюты от экспортных поставок усилил предложение на рынке и способствовал укреплению рубля.

Ранее российские энергетические компании сообщали о планах нарастить экспорт СПГ в Китай в рамках проектов «Арктик СПГ-2» и «Сахалин-2». Кроме того, в сентябре был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», что также укрепляет ожидания долгосрочного роста валютных поступлений, отмечает агентство.

По прогнозу «Финама», на этой неделе доллар может торговаться в диапазоне от 79 до 82 рублей, евро — 92–95. В то же время аналитики предупреждают, что укрепление рубля может быть временным. Так, эксперт «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил в интервью «Газете.ру» о вероятном росте курсов иностранных валют на 7–10% в ноябре–декабре из-за сезонного ослабления счета текущих операций и увеличения корпоративных и потребительских расходов.