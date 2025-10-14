EN
Политика

Кремль ответил на угрозу президента Франции о расплате

14:00 | Обновлено: 15:50

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес России. Его слова передает РБК.

Песков заявил, что российская сторона готова к мирному урегулированию конфликта в Украине, но не откажется от обеспечения своих интересов. «Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — сказал он журналистам.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
26 минут чтения

Ранее Макрон предупредил на своей странице в соцсети Х, что Россия столкнется с последствиями, если откажется сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. Эту запись он сделал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном упрямстве и не захочет садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить. Франция осуждает российские удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины, которые фактически направлены против гражданского населения в преддверии зимы. Вместе с нашими партнерами мы изучаем возможности оказания необходимой помощи для восстановления и обеспечения базовых услуг», — написал Макрон.

По его словам, достигнутое ранее мирное соглашение по прекращению боевых действий в секторе Газа дало надежду на мир на Ближнем Востоке, а значит война в Украине тоже должна завершиться.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
26 минут чтения

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа. Республиканец также не раз говорил о том, что хочет добиться завершения войны в Украине, однако сам признавал отсутствие прогресса по достижению мира.

13 октября Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам Ближнего Востока Стиву Уиткоффу сосредоточиться на решении военного противостояния России и Украины. По его словам, Соединенным Штатам «сначала нужно закончить с Россией».

