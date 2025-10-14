EN
Экономика

Россия будет нести убытки от ударов украинских дронов по НПЗ еще минимум полгода

2 минуты чтения 15:47 | Обновлено: 17:46

Последствия украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру будут сдерживать работу нефтеперерабатывающих заводов как минимум до середины 2026 года. К такому выводу пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Bloomberg.

По оценкам МЭА, с начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским НПЗ. Это привело к дефициту бензина в нескольких регионах, включая аннексированный Крым. В ответ Кремль ввел ограничения на экспорт топлива до конца года. Агентство отмечает, что атаки на энергетическую инфраструктуру — заводы, трубопроводы и терминалы — направлены на сокращение доходов России и ограничение ее способности снабжать топливом армию.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Ранее МЭА ожидало восстановления переработки к концу 2025 года, однако теперь прогноз пересмотрели. Согласно новым данным, объемы переработки в России останутся ниже пяти миллионов баррелей в сутки до июня 2026 года, а позже могут вырасти до 5,4 миллиона. Таким образом, удары украинских дронов уже сократили переработку примерно на 500 тысяч баррелей в сутки.

Bloomberg отмечает, что оценить точный ущерб сейчас сложно, потому что российские власти засекретили данные о переработке и производстве топлива. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе заявил, что НПЗ увеличили объемы переработки и сбалансировали внутренний рынок.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

На фоне снижения переработки Россия увеличила экспорт нефти. В сентябре он достиг 5,1 миллиона баррелей в сутки — это максимум с мая 2023 года. При этом экспортные доходы от нефти и нефтепродуктов упали до двухмесячного минимума — до 13,4 миллиарда долларов. Экспорт же нефтепродуктов сократился до минимума за 10 лет, исключая время пандемии, и составил 2,4 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, падение нефтегазовых доходов продолжает усиливать давление на российский бюджет, который тратит существенные суммы на войну с Украиной, говорится в отчете МЭА.

