Россия будет нести убытки от ударов украинских дронов по НПЗ еще минимум полгода

Последствия украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру будут сдерживать работу нефтеперерабатывающих заводов как минимум до середины 2026 года. К такому выводу пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Bloomberg.

По оценкам МЭА, с начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским НПЗ. Это привело к дефициту бензина в нескольких регионах, включая аннексированный Крым. В ответ Кремль ввел ограничения на экспорт топлива до конца года. Агентство отмечает, что атаки на энергетическую инфраструктуру — заводы, трубопроводы и терминалы — направлены на сокращение доходов России и ограничение ее способности снабжать топливом армию.

Россию накрыл топливный кризис Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры Экономика 4 минуты чтения

Ранее МЭА ожидало восстановления переработки к концу 2025 года, однако теперь прогноз пересмотрели. Согласно новым данным, объемы переработки в России останутся ниже пяти миллионов баррелей в сутки до июня 2026 года, а позже могут вырасти до 5,4 миллиона. Таким образом, удары украинских дронов уже сократили переработку примерно на 500 тысяч баррелей в сутки.

Bloomberg отмечает, что оценить точный ущерб сейчас сложно, потому что российские власти засекретили данные о переработке и производстве топлива. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе заявил, что НПЗ увеличили объемы переработки и сбалансировали внутренний рынок.

Бог по имени Кузя Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его Общество 26 минут чтения

На фоне снижения переработки Россия увеличила экспорт нефти. В сентябре он достиг 5,1 миллиона баррелей в сутки — это максимум с мая 2023 года. При этом экспортные доходы от нефти и нефтепродуктов упали до двухмесячного минимума — до 13,4 миллиарда долларов. Экспорт же нефтепродуктов сократился до минимума за 10 лет, исключая время пандемии, и составил 2,4 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, падение нефтегазовых доходов продолжает усиливать давление на российский бюджет, который тратит существенные суммы на войну с Украиной, говорится в отчете МЭА.