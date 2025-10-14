EN
Россию обязали выплатить сотни миллионов евро Грузии за последствия войны 2008 года

2 минуты чтения 19:00 | Обновлено: 19:01

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии свыше 253 миллионов евро за нарушения прав человека, вызванные «укреплением линии разграничения» после войны 2008 года. На это обратило внимание «Эхо Кавказа».

Отмечается, что решение по делу «Грузия против России (IV)» было вынесено еще в 2024 году. Сегодня, 14 октября, суд уточнил размер компенсаций, которые должны получить более 29 тысяч пострадавших. 

В своем решении ЕСПЧ подтвердил систематические нарушения Европейской конвенции со стороны России. Среди них: чрезмерное применение силы, пытки, жестокое обращение, незаконные задержания, ограничение свободы передвижения и доступа к собственности, а также запрет на обучение на грузинском языке.

Суммарно Россия должна выплатить более 224 миллионов евро за препятствия в доступе к домам и земле для тысяч этнических грузин. Еще 20 миллионов евро — за нарушение права на образование на грузинском языке. Кроме того, выплаты назначены за незаконные задержания, пытки и применение чрезмерной силы, а также за ограничение свободы передвижения.

Суд в своем решении обязал грузинские власти в течение 18 месяцев после получения компенсаций организовать их справедливое распределение между пострадавшими. Согласно нормам конвенции, Россия обязана исполнять постановления по делам, связанным с событиями до 16 сентября 2022 года. Именно в этот день Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о защите прав человека.

Однако издание напомнило: российские власти уже заявляли, что не намерены признавать решения ЕСПЧ, принятые после марта 2022 года.

В Грузии, в свою очередь, назвали решение ЕСПЧ «исторической победой» и логическим продолжением ранее выигранных дел против России. В Министерстве юстиции подчеркнули, что юридическая обязанность России исполнять решения суда сохраняется, а за каждый день просрочки начисляются штрафы.

