Популярный историк назвал Россию Путина «пленницей прошлого» 

2 минуты чтения 20:07 | Обновлено: 20:08

Россия в период нахождения у власти Владимира Путина стала «пленницей прошлого», считает британский историк и один из самых известных западных экспертов по России Марк Галеотти. Об этом пишет медиа Corriere della Sera.

Он считает Путина человеком, «питающимся» идеологией уже несуществующего СССР. По мнению историка, он решил прибегнуть к этим конструктам после того, как решил, что прежний социальный договор между обществом и государством перестал работать.

Галеотти считает, что идеология марксизма-ленинизма придавала смысл жизни советского человека, но после распада СССР у России не оказалось своей идентичности — общество и власти не знали, являются ли они частью Запада, отдельной цивилизацией или же должны найти новое место в мире. Историк уверен, что Путин решил создать новую идентичность на базе истории после финансового кризиса 2008 года и уличных протестов 2011 и 2012 годов.

Путин действительно серьезно увлечен историей, но воспринимает ее в качестве еды со стола — он самостоятельно решает, какой факт или конструкт использовать, игнорируя другие. Он пользуется тем, что российское общество так и не осмыслило свое прошлое, считает Галеотти.

При этом активное использование образов прошлого не помогает Путину создать понятную идентичность современной России и сконструировать для нее четкий образ будущего, отмечается в материале. Политик, по мнению Галеотти, пытается импровизировать и реагировать на текущие вызовы образами прошлого. Именно поэтому, например, с 2014 года в отношении вооруженных людей в самопровозглашенных, а ныне аннексированных ДНР и ЛНР используется слово «ополченцы».

Однако Галеотти отмечает, что у России и ее населения есть шанс выйти из плена прошлого. Для этого придется перенести культурный шок и осознать, что Россия все еще является важной частью мира, но потеряла свой статус империи.

