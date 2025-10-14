Российские власти отказались от вызвавшего протесты нового сбора

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку введения новых пошлин за утильсбор на ввезенные в Россию из-за границы легковые машины. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее новую систему расчета пошлин планировали ввести с 1 ноября этого года, что вызвало крупнейшие за последние несколько лет протесты во Владивостоке, а эксперты автомобильной отрасли заявили, что новый утильсбор приведет к росту цен и спаду продаж.

Как пишет «Интерфакс», с просьбой сохранить старые ставки утильсбора для машин, купленных с августа по октябрь, к Мантурову обратилась организация «Деловая Россия». Ее представители попросили исключить из новых правил машины, купленные за рубежом, но не ввезенные в страну до 1 ноября. Так, глава организации Алексей Репик указал в письме к Мантурову на «обеспокоенность бизнес-сообщества и потребителей» нововведениями, которые «принимаются в неоднозначный для авторынка период».

В секретариате Мантурова ответили, что из-за большой нагрузки на погранпункты, которая, по словам генерального директора компании «Автомаркетолог» Татьяны Акимовой, возникла в преддверии введения нового утильсбора, сроки доставки машин могли увеличиться на несколько недель. Из-за этой «форс-мажорной задержки» россияне могут получить свои машины уже после введения новых тарифов, хотя они купили автомобили еще до объявления о новых правилах. В связи с этим в секретариате заявили о необходимости «проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам».

Согласно нынешним правилам, утильсбор разово взимается при ввозе в Россию иностранных машин и идет на оплату их утилизации в будущем. Сейчас россияне платят по 3,4 тысячи рублей за машины до трех лет и 5,2 тысячи за более старые автомобили. Тарифы для юридических лиц в разы выше, однако Минпромторг захотел многократно увеличить эти сборы.

Так, рассчитывать размер утильсбора предлагалось, исходя из мощности, а не объема двигателя. Льготы должны были сохраниться для владельцев машин мощностью менее 160 лошадиных сил. Для остальных автомобилистов власти решили установить утильсбор в размере от 750 тысяч рублей. Как пишет «Коммерсантъ», такие тарифы могут привести к росту стоимости популярных иномарок на несколько миллионов рублей.

На фоне этого предложения владелица нескольких автосалонов по продаже иномарок из параллельного импорта и автор Youtube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская рассказала РБК, что число заказов на зарубежные автомобили уже стало падать, поскольку люди боятся не успеть растаможить свои машины. По ее словам, «новые правила расчета утилизационного сбора фактически убьют рынок подержанных автомобилей, которые ввозились частными лицами». Эксперт отметила, что ввозить в Россию машины из Кореи и Китая станет бессмысленно из-за высоких ставок.

Акимова, в свою очередь, рассказала «Известиям», что новый утильсбор затронет в первую очередь «народные» среднеразмерные кроссоверы, а также мощные электрокары и гибриды. При этом Акимова добавила, что спрос на дорогие машины вряд ли изменится, поскольку их покупателям будет «несложно» доплатить лишний миллион рублей.

В минувшую субботу, 11 октября, из-за планов властей ввести новый утильсбор во Владивостоке прошла крупнейшая с 2021 года в городе акция протеста. Собравшиеся на митинг люди держали плакаты с надписями «Правительство, думай о людях, а не о сборах!», «Им мерседесы, а нам жигули!», «Утиль есть, а где заводы?», «Сначала дороги, потом сборы», «Машина не предмет роскоши, а средство передвижения» и «Повышение утильсбора — удар по карману каждого».

Митингующие также скандировали «Хватит грабить свой народ!», а организатор акции, депутат заксобрания Приморья Александр Сустов, заявил, что правительство решает свои бюджетные проблемы за счет обычных россиян. Участники акции также задались вопросом, за что именно они платят утильсбор, если старые машины они отвозят на автобазу или разбирают на металлолом.