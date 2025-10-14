EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Российские власти отказались от вызвавшего протесты нового сбора

2 минуты чтения 13:44 | Обновлено: 14:10

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку введения новых пошлин за утильсбор на ввезенные в Россию из-за границы легковые машины. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее новую систему расчета пошлин планировали ввести с 1 ноября этого года, что вызвало крупнейшие за последние несколько лет протесты во Владивостоке, а эксперты автомобильной отрасли заявили, что новый утильсбор приведет к росту цен и спаду продаж.

Как пишет «Интерфакс», с просьбой сохранить старые ставки утильсбора для машин, купленных с августа по октябрь, к Мантурову обратилась организация «Деловая Россия». Ее представители попросили исключить из новых правил машины, купленные за рубежом, но не ввезенные в страну до 1 ноября. Так, глава организации Алексей Репик указал в письме к Мантурову на «обеспокоенность бизнес-сообщества и потребителей» нововведениями, которые «принимаются в неоднозначный для авторынка период».

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

В секретариате Мантурова ответили, что из-за большой нагрузки на погранпункты, которая, по словам генерального директора компании «Автомаркетолог» Татьяны Акимовой, возникла в преддверии введения нового утильсбора, сроки доставки машин могли увеличиться на несколько недель. Из-за этой «форс-мажорной задержки» россияне могут получить свои машины уже после введения новых тарифов, хотя они купили автомобили еще до объявления о новых правилах. В связи с этим в секретариате заявили о необходимости «проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам».

Согласно нынешним правилам, утильсбор разово взимается при ввозе в Россию иностранных машин и идет на оплату их утилизации в будущем. Сейчас россияне платят по 3,4 тысячи рублей за машины до трех лет и 5,2 тысячи за более старые автомобили. Тарифы для юридических лиц в разы выше, однако Минпромторг захотел многократно увеличить эти сборы. 

Так, рассчитывать размер утильсбора предлагалось, исходя из мощности, а не объема двигателя. Льготы должны были сохраниться для владельцев машин мощностью менее 160 лошадиных сил. Для остальных автомобилистов власти решили установить утильсбор в размере от 750 тысяч рублей. Как пишет «Коммерсантъ», такие тарифы могут привести к росту стоимости популярных иномарок на несколько миллионов рублей.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

На фоне этого предложения владелица нескольких автосалонов по продаже иномарок из параллельного импорта и автор Youtube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская рассказала РБК, что число заказов на зарубежные автомобили уже стало падать, поскольку люди боятся не успеть растаможить свои машины. По ее словам, «новые правила расчета утилизационного сбора фактически убьют рынок подержанных автомобилей, которые ввозились частными лицами». Эксперт отметила, что ввозить в Россию машины из Кореи и Китая станет бессмысленно из-за высоких ставок.

Акимова, в свою очередь, рассказала «Известиям», что новый утильсбор затронет в первую очередь «народные» среднеразмерные кроссоверы, а также мощные электрокары и гибриды. При этом Акимова добавила, что спрос на дорогие машины вряд ли изменится, поскольку их покупателям будет «несложно» доплатить лишний миллион рублей.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

В минувшую субботу, 11 октября, из-за планов властей ввести новый утильсбор во Владивостоке прошла крупнейшая с 2021 года в городе акция протеста. Собравшиеся на митинг люди держали плакаты с надписями «Правительство, думай о людях, а не о сборах!», «Им мерседесы, а нам жигули!», «Утиль есть, а где заводы?», «Сначала дороги, потом сборы», «Машина не предмет роскоши, а средство передвижения» и «Повышение утильсбора — удар по карману каждого». 

Митингующие также скандировали «Хватит грабить свой народ!», а организатор акции, депутат заксобрания Приморья Александр Сустов, заявил, что правительство решает свои бюджетные проблемы за счет обычных россиян. Участники акции также задались вопросом, за что именно они платят утильсбор, если старые машины они отвозят на автобазу или разбирают на металлолом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой