Общество

В России нашли один из крупнейших в истории страны алмазов

2 минуты чтения 10:15 | Обновлено: 10:17

В Архангельской области в месторождении имени Владимира Гриба нашли один из пяти крупнейших в истории России алмазов. Он также оказался самым крупный для своего месторождения. Об этом сообщили в компании «АГД Даймондс».

Вес алмаза составлял 68 грамм (340 карат), а его размеры — 50×39,4×24,8 миллиметров. В пресс-релизе компании отмечается, что специалисты предварительно отнесли находку к редкой категории алмазов с «исключительной чистотой и высокой прозрачностью». В нее попадают только 2% от общего числа природных камней.

«Добытый алмаз не только впечатляет своим весом, но и поражает качеством: в нем практически отсутствуют трещины и внутренние дефекты, что делает камень особенно ценным для рынка. Эта находка является результатом слаженной работы большего коллектива профессионалов», — заявил генеральный директор «АГД Даймондс» Михаил Баков.

В компании отметили, что найденный алмаз стал вторым особо крупным минералом, найденным в месторождении Гриба в этом году. 

За последние 100 лет в мире нашли несколько алмазов массой свыше тысячи карат. Самым большим из них считается минерал, обнаруженный в месторождении Lucara Karowe в южноафриканской Ботсване. Этот алмаз нашли в 2019 году и назвали Sewelo, что в переводе с языка сетсвана означает «Редкая находка». Камень весил 1758 карат, а его отличительной особенностью был темный цвет из-за тонкого слоя углерода.

При этом самым большим за всю историю алмазом считается минерал под названием «Куллинан». Его обнаружили в 1905 году в Южной Африке. Весь камня составил 3106 карат.

