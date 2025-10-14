EN
СМИ: власти нашли способ избежать второй волны мобилизации

09:54

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ Минобороны, в котором предлагается привлекать резервистов для выполнения различных задач в мирное время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию законопроекта. Юристы, с которыми поговорило издание «Агентство», считают, что власти могли разработать этот законопроект, чтобы привлекать россиян к военным действиям в Украине без объявления второй волны мобилизации.

По данным РБК, авторы документа предложили внести изменения в закон «Об обороне», которые позволят привлекать резервистов «при возникновении вооруженных конфликтов» и при проведении российскими войсками операций за пределами страны, а также для участия в контртеррористических операциях. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас резервистов могут привлечь к боевым задачам только в период мобилизации или военного положения.

Резервистов предложили вызывать на специальные сборы, порядок проведения которых должен быть отдельно прописан в законе «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас в нем указаны два вида сборов: учебные и проверочные. Решение о сборах, которые должны будут длиться не более двух месяцев, будет принимать Владимир Путин. За участие в них резервисты получат денежные выплаты, говорится в законопроекте.

Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов заявил, что нововведения коснутся только тех россиян, которые добровольно заключили контракт с Минобороны о пребывании в резерве. На тех, кто числится в запасе, действие документа распространяться не будет.

«Мы видим, что власти избегают второй волны мобилизации, поэтому им нужна иная процедура, в рамках которой они смогут использовать мобилизационный резерв», — прокомментировал законопроект правозащитник Артем Клыга.

Директор «Школы призывника» Алексей Табалов рассказал «Агентству», что с помощью этих изменений российские власти «конструируют привлекательную возможность» для россиян, которые готовы «немного повоевать», но до этого не были готовы подписывать военные контракты. Табалов добавил, что Россия может использовать резервистов, чтобы продемонстрировать НАТО военное присутствие у границ альянса, а также для выполнения некоторых задач, которыми раньше занимались ЧВК. При этом точное количество резервистов неизвестно.

