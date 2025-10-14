Опрос показал «разрушительный» для человека эффект низкой зарплаты

Работники с низкой зарплатой в Великобритании вынуждены пропускать приемы пищи, брать микрозаймы и обращаться в продовольственные банки, следует из нового исследования, результаты которого публикует The Independent. Эксперты заявили о «разрушительном» влиянии низкой оплаты труда на жизнь людей.

Исследование проводилось среди работников, получающих меньше так называемой реальной прожиточной ставки — 12,60 фунта стерлингов в час по стране и 13,85 фунта в Лондоне (в рублях это примерно 260 тысяч в месяц при стандартной восьмичасовой занятости).

Выяснилось, что трое из пяти респондентов в течение последнего года экономили на питании, не могли платить за отопление, задерживали оплату счетов или брали займы до зарплаты, чтобы покрыть базовые нужды.

Двое из пяти участников исследования признались, что им приходилось обращаться в продовольственные банки за продуктами, а среди работников с детьми таких оказалось более половины. Каждый четвертый опрошенный заявил, что у него нет никаких сбережений, а каждый пятый сообщил, что после оплаты еды, жилья и коммунальных услуг у него остается менее 10 фунтов (1190 рублей) в неделю.

Исполнительный директор фонда-автора исследования Кэтрин Чапман отметила, что результаты опроса отражают суровую реальность для людей, получающих меньше реальной прожиточной зарплаты: «Им приходится делать невозможный выбор между тем, чтобы отапливать дом, кормить семью или оплачивать счета».

Чапман добавила, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, число работодателей, присоединившихся к добровольной программе по выплате реальной прожиточной ставки, продолжает расти. Сейчас в ней участвуют более 16 тысяч компаний.

Ранее стало известно, что в России с 2020 года доля многодетных семей, живущих за чертой бедности, сократилась почти вдвое — с 38,1% до 20%. Наибольшее снижение произошло в 2023 году, когда показатель упал с 29,4% до 21,5%.