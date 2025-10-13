EN
Экономика

Сбербанк обошел санкции на поставку в Россию наличных долларов

2 минуты чтения 21:17

Крупнейший в России банк Сбер нашел способ обойти санкции США, запрещающие поставки наличных долларов в страну. Так, 13 октября пресс-служба банка объявила, что в отделениях стали доступны наличные доллары нового образца.

«Теперь доллары США нового образца серии NexGen можно получить в 27 городах России — от Владивостока до Санкт-Петербурга. Проверить наличие валюты и оформить заказ можно онлайн», — говорится в пресс-релизе Сбера.

В Сбере уточнили, что оформить предварительный заказ на наличную валюту можно онлайн — через сайт или в приложении «СберБанк Онлайн». Для заказа доступны суммы от одной тысячи до 10 тысяч долларов и от 500 до 10 тысяч евро. Доставка купюр в выбранное отделение занимает до двух рабочих дней, предупредили в пресс-службе.

В марте 2022 года США ввели запрет на экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию долларовых банкнот. Согласно указу бывшего президента Джо Байдена, под санкции попали прямые или косвенные поставки наличных долларов — как из США, так и со стороны американских граждан и компаний, вне зависимости от их местонахождения. Ограничения коснулись как поставок правительству, так и любым физическим или юридическим лицам, находящимся на территории России.

Примерно в то же время Евросоюз также запретил ввоз в Россию наличных евро, за исключением случаев, когда они предназначены для личного использования туристами или дипломатами.

На этом фоне Центробанк России ввел ограничения на выдачу наличной валюты со счетов. В последний раз Банк России продлил действие этих мер в сентябре 2025 года. Так, до 9 марта 2026 года сохраняется лимит в 10 тысяч долларов (или эквивалент в евро) для граждан, открывших валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года. Остальным клиентам банки могут выдать валюту только в рублях.

Ограничительные меры привели к дефициту банкнот нового образца у российских банков, где спрос на наличную валюту особенно возрастает в туристический сезон, когда россияне активно выезжают за границу.

