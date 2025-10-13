EN
Общество

Конфликт Кадырова с Z-каналами из-за купюры связали с иностранными спецслужбами

13:31

В Госдуме обвинили иностранные спецслужбы в конфликте, который разгорелся между администрацией Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым и российскими Z-блогерами из-за голосования по выбору изображения на новой 500-рублевой купюре. Об этом в интервью изданию «Газета.ру» заявил заместитель главы думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

«В этом могут быть заинтересованные спецслужбы, которые сейчас в интернете будут пробрасывать какие-то моменты, которые будут будоражить людей. Мы помним, что происходило в Дагестане — [западные спецслужбы] пытаются раскалывать [Россию] по национальным вопросам и религиозным», — сказал он.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

В то же время, по словам Чепы, как минимум часть ответственности за случившееся лежит на российском Центробанке. «Если говорить о купюрах, то на них должны быть обозначены общегосударственные символы. Те символы, которые обозначают и отличают наше государство от других, какие-то объединяющие начала. Это должно быть отражено на деньгах — не отдельно какие-то там города, а что объединяет все народы, все религии. Все наше многонациональное государство», — подчеркнул депутат.

1 октября Банк России открыл на своем сайте голосование по выбору изображений на новой купюре номиналом 500 рублей. Предполагалось, что она будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — Пятигорску. Среди вариантов для оборотной стороны купюры предлагались, в частности, изображения «Грозного-сити» и горы Эльбрус.

Голосовать за первый вариант призвали представители чеченских властей, а за второй — националистические и Z-каналы, такие как «Поздняков 3.0», «Два майора» и «Многонационал».

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

В ходе голосования, которое должно было завершиться 14 октября, Эльбрус и «Грозный-сити» много раз сменяли друг друга на лидирующей позиции, а выступающие за тот или иной вариант обвиняли своих противников в накрутке голосов и других нечестных приемах. Также обе стороны начали объявлять розыгрыши призов среди проголосовавших за нужный вариант.

В итоге Центробанк отменил голосование за два дня до его завершения, сославшись на многочисленные нарушения. ЦБ пообещал объявить новые даты голосования позднее, сохранив перечень вариантов, из которых можно будет выбрать.

