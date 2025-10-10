Z-блогеры «объявили войну» кадыровцам из-за купюры в 500 рублей

В начале октября Центробанк запустил голосование по выбору дизайна для новой банкноты номиналом 500 рублей, которая посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице – городу Пятигорску. Это спровоцировало противостояние между администрацией Чечни с одной стороны и российскими националистами и Z-блогерами — с другой. Голосование завершится 14 октября в 12:00 по московскому времени.

Предметом противостояния стало изображение на оборотной стороне новой 500-рублевой купюры. Среди предложенных ЦБ вариантов оказались, в частности, гора Эльбрус и «Грозный-сити».

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 октября в своем телеграм-канале призвал жителей региона голосовать за изображение чеченской столицы.

«Грозный уверенно держится среди лидеров, уступая чуть больше 20 тысяч голосов. До завершения этапа остаётся немного, и сейчас особенно важно поддержать столицу Чеченской Республики — символ ее современного развития, силы и возрождения», — говорится в посте.

В свою очередь, лидер признанного в России экстремистским движение мизогинов «Мужское государство» Владислав Поздняков развернул кампанию по голосованию за Эльбрус. Вскоре к нему присоединился ряд популярных российских z-блогеров, таких как телеграм-каналы «Два майора» и «Многонационал».

В 8 часов вечера 9 октября Эльбрус опережал «Грозный-сити» чуть меньше, чем на 13 тысяч голосов. Однако уже через несколько часов «Грозный-сити» вырвался в лидеры. Тогда Поздняков обвинил администрацию Чечни в скупке голосов и пообещал заняться тем же, призвав своих «подписчиков-миллионеров» жертвовать на это деньги. При этом он утверждал, что уже потратил на это сотни тысяч рублей собственных денег.

«Нас ожидаемо обогнали. Чисто крадут победу у простого народа… Может оно даже и к лучшему. Их теперь еще сильнее будут ненавидеть по всей России. Хотя куда еще сильнее», — написал Поздняков.

В ходе противостояния, которое длится уже около недели, обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в накрутке голосов. Этому способствует и бездействие Центробанка, который оставил возможность многократного голосования с помощью различных способов идентификации. Так, проголосовать можно с помощью электронной почты, аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте» и портала «Госуслуги».

«Безбожные накрутки на голосовании по банкноте дают результаты. Грозный-сити обгоняет Эльбрус. ЦБ не демонстрирует даже видимость борьбы с накрутками. Как и хотели террористы из РДК», — говорится в посте телеграм-канала «Многонационал».

Это не первый случай, когда Поздняков, на канал которого в телеграме подписаны сотни тысяч человек, призывает своих последователей активно участвовать в выборе изображений для новых российских купюр.

Так, декабре 2024 года ЦБ с помощью голосования выбирал дизайн новой 1000-рублевой купюры. До вмешательства Позднякова, одним из лидеров голосования было изображение памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Однако, после призыва лидера «Мужского государства» не допустить появления на банкноте изображения «кровавого революционера и сепаратиста» в голосовании победил вариант с теплоходом «Метеор».