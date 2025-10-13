EN
Общество

Упавшая в больнице россиянка умерла из-за не сумевших ее поднять медсестер

2 минуты чтения 18:32 | Обновлено: 18:43

В подмосковных Химках женщина умерла на полу в больнице. Медсестры не смогли ее поднять после падения, а санитаров рядом не оказалось, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам одной из пациенток, находившейся с погибшей в одной палате, 76-летнюю пенсионерку госпитализировали из дома. Там она потеряла сознание и несколько дней пролежала на полу, пока ее крики не услышали соседи. Женщину доставили в больницу, а в ночь на 11 октября она пыталась дойти до туалета, вновь потеряла сознание, упала и ударилась головой.

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
Мир5 минут чтения

Очевидцы рассказали, что в тот момент, когда пенсионерка упала, рядом не было санитаров, а медсестры не смогли посадить ее в кресло-каталку. Они попытались дотащить ее до палаты, уложив на плед, а после сделали укол. Женщину оставили лежать на полу, подложив под голову подушку.

«Бабушка вся была бледная, пыталась сказать, что ей очень плохо. Медсестры не придумали ничего лучше, чем протащить больного пенсионера на пледе по полу», — говорит одна из пациенток.

Другие утверждают, что сотрудники больницы решили дождаться утра, чтобы «не трогать» женщину до шести часов. По словам очевидцев, медработники надеялись, что «укол подействует», а если женщина попробует встать и снова упадет, то «ничего уже не поделаешь». Позже пациентка скончалась.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Пациенты также сообщили о нарушениях санитарных норм в терапевтическом отделении подмосковной больницы. По их словам, в палатах живут тараканы и клопы, которые ползают по кроватям, стенам и мебели, а также попадают в посуду.

В министерстве здравоохранения Московской области заявили «Осторожно, новости», что по факту случившегося в Химкинской больнице проводится проверка.

