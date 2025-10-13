Россияне отсудили десятки тысяч рублей у туроператора за ошибку в билете

Двое жителей Свердловской области отсудили у туроператора «Интурист» почти по 90 тысяч рублей каждый из-за ошибки в билете на самолет. Они прибыли в аэропорт, когда их рейс уже улетел, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Виталий и Сергей, чьи фамилии не называются, приобрели у оператора тур на Шри-Ланку, после покупки им выдали все документы, в том числе и билеты. В них было указано, что рейс вылетает из Екатеринбурга в 5:05 утра. Приехав, они обнаружили, что самолет улетел без них три часа назад.

Мужчины самостоятельно приобрели новые билеты и улетели на отдых. Вернувшись домой, они потребовали у туроператора вернуть деньги, но компания отказалась. Виталий и Сергей обратились в суд, потребовав взыскать стоимость билетов на улетевший без них самолет, расходы на покупку новых билетов, такси, компенсировать моральный вред, выплатить штраф, а также оплатить судебные расходы. Каждый из них потребовал почти 114 тысяч рублей.

Суд согласился с их требованиями частично — каждый из туристов получит почти 90 тысяч рублей. В заявлении пресс-службы судов не указывается, какие из запросов истцов не были удовлетворены. Решение суда пока не вступило в силу.

Ранее семья из Краснодарского края смогла отсудить у российского МВД компенсацию за сорванный отпуск в Таиланде. Пара должна была вылететь в эту страну на отдых, но при прохождении паспортного контроля обнаружилось, что в паспорте женщины в графе «пол» напечатана буква «м». Ее не выпустили из страны, а муж отказался ехать в одиночку.

Суды первой и второй инстанций согласились с аргументами супругов и постановили выплатить им 226 тысяч рублей — 206 тысяч за стоимость тура и 20 тысяч в качестве моральной компенсации.