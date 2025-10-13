Психологи рассказали о способах сохранить друзей во взрослом возрасте

Исследования показывают, что каждые семь лет социальный круг взрослого человека меняется, потому что он теряет примерно половину своих друзей. Психологи объясняют это изменением жизненных этапов, когда на первый план выходят семья, карьера и бытовые обязанности. В новых условиях поддерживать дружбу сложнее. В материале Би-би-си эксперты предложили стратегии для сохранения близких связей.

Доктор психологических наук, преподаватель Мэрилендского университета Мариса Франко отмечает, что дружеские отношения редко распадаются из-за конфликтов или фундаментальной несовместимости. По ее словам, большинство людей теряют друзей просто потому, что жизнь меняется. Появляются новые приоритеты и роли, а свободного времени становится меньше. Франко называет это естественным процессом, но подчеркивает, что дружбу можно сохранить, если осознанно уделять ей внимание.

Франко рекомендует тренировать общение, «как мышцу». После пандемии, по словам специалиста, многие привыкли к изоляции и одиночеству, а виртуальные контакты заменили личные встречи. Психолог подчеркивает, что именно живое взаимодействие имеет решающее значение для эмоционального здоровья. Тем, кому сложно снова выйти на связь, она советует начать с малого — написать короткое сообщение текстом или голосом, упомянув об общем воспоминании или приятном моменте из прошлого.

Британская писательница и колумнист The Sunday Times Долли Олдертон добавляет, что в периоды жизненных перемен — переезда к партнеру, брака, рождения детей или карьерного роста — дружба часто страдает в первую очередь. Это естественно, но важно не воспринимать такие изменения как конец отношений. Дружба гибкая, а не хрупкая, и способна адаптироваться, убеждена Олдертон.

Эксперт по отношениям и автор книги «Правда о женской дружбе» Клэр Коэн делится личным опытом. После рождения ребенка она почувствовала, что ее жизнь раздвоилась, потому что она оказалась между старыми друзьями и новыми знакомыми из родительского сообщества. Когда подруги не пригласили ее на встречу, Коэн открыто сказала, что, несмотря на занятость, хочет оставаться частью компании. Честный разговор помог устранить недопонимание и восстановить близость.

Коэн также советует устраивать организованное совместное времяпрепровождение вроде встреч для обсуждения книг или занятий по керамике. Совместная деятельность, по ее словам, снимает стресс и превращают встречу в общее дело.

Психотерапевт Джулия Сэмюэлс подчеркивает, что ждать подходящих обстоятельств для общения — не всегда выигрышная стратегия. Иногда стоит впускать друзей в повседневную неидеальную жизнь. По ее мнению, встречи не обязаны быть запланированными заранее. Можно поддерживать дружбу по дороге в спортзал, во время прогулки или покупок. Даже короткое взаимодействие помогает сохранять эмоциональную связь.

Как пишет Би-би-си, дружеские отношения напрямую влияют на физическое и психическое здоровье. Согласно данным исследований, широкий круг общения снижает риск преждевременной смерти примерно на 45 процентов. Это эффект сопоставим с пользой сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок.