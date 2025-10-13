EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Одна из крупнейших отраслей России оказалась в глубочайшем за 30 лет кризисе

3 минуты чтения 11:52

Российская угольная промышленность стала одной из главных экономических жертв полномасштабной войны Владимира Путина против Украины. Санкции, рост издержек и падение мировых цен привели отрасль к самому тяжелому кризису с начала 1990-х годов, пишет Financial Times (FT).

Согласно данным Росстата, за первые семь месяцев 2025 года убытки угольных компаний составили 225 миллиардов рублей, что вдвое превышает показатель прошлого года, когда отрасль уже была самой убыточной в экономике России. Для сравнения, в 2023 году прибыль сектора достигала почти 375 миллиардов рублей.

В сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин признал, что угольная отрасль России переживает «нелегкие времена».

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

По оценке экспертов, проблемы угольной отрасли показывают, что, несмотря на первоначальные успехи «военной экономики», отдельные секторы оказались на грани необратимого упадка. Один из крупнейших российских бизнесменов на условиях анонимности сказал FT, что «война — это плохо для большинства российских компаний, но угольная отрасль оказалась в особенно глубоком дерьме».

Хотя уголь дает менее 1% ВВП и государственных доходов, он обеспечивает работу для более чем 140 тысяч человек и играет ключевую роль в бюджете ряда регионов. Генеральный директор компании «Русский уголь» Владимир Коротин ранее говорил, что «угольная промышленность переживает самый острый кризис с 1990-х годов» и предупредил, что «тысячи рабочих мест и налоговые поступления в десятках регионов находятся под угрозой».

Для России это имеет символическое значение, отмечает FT, напоминая, что  шахтерские забастовки 1989 года стали одним из факторов распада СССР, а протесты горняков в 1998 году символизировали тяжелейший кризис в новейшей истории страны.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

К сентябрю, по данным Минэнерго, 23 угольные компании — около 13% от общего числа — прекратили работу, еще 53 находятся под угрозой закрытия. Особенно сложная ситуация у средних и малых предприятий.

На мировом рынке цены на уголь, используемый для выработки электроэнергии, в этом году опустились до многолетнего минимума и сейчас составляют около 93 долларов за тонну, что на 78% ниже пика 2022 года. Для российских компаний удар оказался еще сильнее из-за санкций и логистических проблем.

Чтобы удержать покупателей в Азии после введения эмбарго на российский уголь в Евросоюзе, производители начали продавать топливо с большими скидками — сначала до 60% от мировых цен, позже разрыв сократился до 20%. Аналитик Kpler Фират Эргене отметил, что российские компании «продолжают экспортировать уголь с минимальной маржой или даже в убыток», так как сокращение поставок может лишить Москву валютной выручки и вызвать социальное недовольство в шахтерских регионах.

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
Экономика17 минут чтения

Перспектив для улучшения ситуации немного. По прогнозу агентства Argus, мировые цены на уголь останутся низкими как минимум до 2027 года. При этом резко выросли расходы на транспортировку внутри России — стоимость железнодорожных перевозок почти удвоилась, а доля логистики в себестоимости угля увеличилась с 50% до 90%.

После начала войны доходы от экспорта угля кратковременно выросли, но с тех пор поставки в Европу прекратились, а переориентация на Китай, Индию и Вьетнам не компенсировала потери.

Минэнерго России подготовило антикризисный план поддержки отрасли, но в итоговой версии, утвержденной Путиным в мае, меры были существенно урезаны. Помощь ограничится налоговыми и кредитными отсрочками и скидками на железнодорожные тарифы, без прямых субсидий.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Даже эти послабления не спасают регионы. Кузбасс, где сосредоточена основная добыча, завершил 2024 год с дефицитом бюджета 70,6 миллиарда рублей, а за первые шесть месяцев 2025 года недостача составила 36 миллиардов.

Единственным регионом, где положение еще хуже, остается оккупированный Донбасс, где угольная промышленность всегда была основой экономики. По словам бывшего замминистра экономики Украины Павла Кухты, донбасские шахты «держались на субсидиях из Киева, которые составляли около миллиарда долларов в год». После того как Россия установила контроль над территорией, дотации прекратились, и теперь отрасль «находится в состоянии коллапса».

К тому же снизились цены на российский металлургический уголь марки К на ключевых экспортных направлениях. Так, по данным аналитиков NEFT Research, за неделю до 5 октября стоимость угля марки К снизилась на 1,2% до 153,3 доллара за тонну в порту Восточный и на 1,5% до 129,1 доллара в Финском заливе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой