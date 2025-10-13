Одна из крупнейших отраслей России оказалась в глубочайшем за 30 лет кризисе

Российская угольная промышленность стала одной из главных экономических жертв полномасштабной войны Владимира Путина против Украины. Санкции, рост издержек и падение мировых цен привели отрасль к самому тяжелому кризису с начала 1990-х годов, пишет Financial Times (FT).

Согласно данным Росстата, за первые семь месяцев 2025 года убытки угольных компаний составили 225 миллиардов рублей, что вдвое превышает показатель прошлого года, когда отрасль уже была самой убыточной в экономике России. Для сравнения, в 2023 году прибыль сектора достигала почти 375 миллиардов рублей.

В сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин признал, что угольная отрасль России переживает «нелегкие времена».

По оценке экспертов, проблемы угольной отрасли показывают, что, несмотря на первоначальные успехи «военной экономики», отдельные секторы оказались на грани необратимого упадка. Один из крупнейших российских бизнесменов на условиях анонимности сказал FT, что «война — это плохо для большинства российских компаний, но угольная отрасль оказалась в особенно глубоком дерьме».

Хотя уголь дает менее 1% ВВП и государственных доходов, он обеспечивает работу для более чем 140 тысяч человек и играет ключевую роль в бюджете ряда регионов. Генеральный директор компании «Русский уголь» Владимир Коротин ранее говорил, что «угольная промышленность переживает самый острый кризис с 1990-х годов» и предупредил, что «тысячи рабочих мест и налоговые поступления в десятках регионов находятся под угрозой».

Для России это имеет символическое значение, отмечает FT, напоминая, что шахтерские забастовки 1989 года стали одним из факторов распада СССР, а протесты горняков в 1998 году символизировали тяжелейший кризис в новейшей истории страны.

К сентябрю, по данным Минэнерго, 23 угольные компании — около 13% от общего числа — прекратили работу, еще 53 находятся под угрозой закрытия. Особенно сложная ситуация у средних и малых предприятий.

На мировом рынке цены на уголь, используемый для выработки электроэнергии, в этом году опустились до многолетнего минимума и сейчас составляют около 93 долларов за тонну, что на 78% ниже пика 2022 года. Для российских компаний удар оказался еще сильнее из-за санкций и логистических проблем.

Чтобы удержать покупателей в Азии после введения эмбарго на российский уголь в Евросоюзе, производители начали продавать топливо с большими скидками — сначала до 60% от мировых цен, позже разрыв сократился до 20%. Аналитик Kpler Фират Эргене отметил, что российские компании «продолжают экспортировать уголь с минимальной маржой или даже в убыток», так как сокращение поставок может лишить Москву валютной выручки и вызвать социальное недовольство в шахтерских регионах.

Перспектив для улучшения ситуации немного. По прогнозу агентства Argus, мировые цены на уголь останутся низкими как минимум до 2027 года. При этом резко выросли расходы на транспортировку внутри России — стоимость железнодорожных перевозок почти удвоилась, а доля логистики в себестоимости угля увеличилась с 50% до 90%.

После начала войны доходы от экспорта угля кратковременно выросли, но с тех пор поставки в Европу прекратились, а переориентация на Китай, Индию и Вьетнам не компенсировала потери.

Минэнерго России подготовило антикризисный план поддержки отрасли, но в итоговой версии, утвержденной Путиным в мае, меры были существенно урезаны. Помощь ограничится налоговыми и кредитными отсрочками и скидками на железнодорожные тарифы, без прямых субсидий.

Даже эти послабления не спасают регионы. Кузбасс, где сосредоточена основная добыча, завершил 2024 год с дефицитом бюджета 70,6 миллиарда рублей, а за первые шесть месяцев 2025 года недостача составила 36 миллиардов.

Единственным регионом, где положение еще хуже, остается оккупированный Донбасс, где угольная промышленность всегда была основой экономики. По словам бывшего замминистра экономики Украины Павла Кухты, донбасские шахты «держались на субсидиях из Киева, которые составляли около миллиарда долларов в год». После того как Россия установила контроль над территорией, дотации прекратились, и теперь отрасль «находится в состоянии коллапса».

К тому же снизились цены на российский металлургический уголь марки К на ключевых экспортных направлениях. Так, по данным аналитиков NEFT Research, за неделю до 5 октября стоимость угля марки К снизилась на 1,2% до 153,3 доллара за тонну в порту Восточный и на 1,5% до 129,1 доллара в Финском заливе.