Москвичам предложили поработать по дороге на работу

В московском метро установили шумоподавляющие кабины, в которых можно поработать и поговорить по телефону. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

«В современном мире люди работают из любой точки, а не только в офисах, и нам важно следовать этой тенденции. Именно поэтому мы приступаем к тестированию акустических кабин в метро. При необходимости там можно будет поработать или провести телефонные переговоры в тишине. Выбираем места для кабин таким образом, чтобы они стали востребованными, но не мешали пассажирам. Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях, — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в тестовом режиме по поручению мэра Сергея Собянина, было установлено две акустические кабины. Первую установили на станции метро «Комсомольская», а вторую — на «Нижегородской». Обе станции представляют собой крупные транспортно-пересадочные узлы.

По данным Дептранса, шумоподавляющие кабины рассчитаны на одного человека. Внутри кабин предусмотрены рабочее место, разъемы для зарядки гаджетов, освещение, а также вентиляция, которая обеспечивает постоянный приток свежего воздуха.

«Звукоподавляющие материалы акустических кабин уже прошли все испытания. Дверь сделали из полупрозрачного стекла, которое не позволяет заглянуть в гаджет пользователя», — заверили в ведомстве.

Сообщается, что до конца года акустические кабины можно арендовать бесплатно. Сделать это можно через мобильное приложение нового сервиса или на месте, слотами от 15 минут, отсканировав QR-код на двери кабины или плакатах рядом с ней.

О стоимости аренды кабин с 2026 года в Департаменте транспорта не сообщили.

