EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Москвичам предложили побыть бездомными за деньги

2 минуты чтения 13:33

На популярном сервисе для объявлений «Авито» появилась услуга под названием «Бомж тур “Веселая жизнь”». Авторы публикации предлагают москвичам провести от одного часа до нескольких дней в роли бездомного. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В объявлении сказано, что стоимость такой «экскурсии» — 20 тысяч рублей, если она проходит в индивидуальном формате, и 50 тысяч рублей для группового формата. За эти деньги москвичам обещают «уникальный cоциальный экспeримeнт», в ходе которого им предстоит искать ночлег и еду «по правилам выживания» и изучать «невидимую жизнь города».

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Также в ходе «экскурсии» ее участникам обещают встречу с группой «дружелюбных бездомных, которые поделятся опытом и историями бездомной жизни», и сопровождение проводника, ответственного за безопасность. Организаторы указали, что их тур предназначен для «психически устойчивых совершеннолетних», однако они допустили участие в нем детей, но только в сопровождении взрослых.

«Такие предложения подогревают стереотип, что бездомность ― это всегда выбор человека, что в нее можно нырнуть, а потом вынырнуть. Якобы человек, который достаточно крепок духом и твердо стоит на ногах, может попробовать и выбраться а, те кто недостоин жизни в обществе, выбирают бездомную жизнь. На деле это совершенно не так: никто не хочет жить на улице, и жизнь на улице ― совсем не аттракцион», — рассказала «Афише Daily» главный редактор в благотворительной организации «Ночлежка» Мария Калинкина.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

По ее словам, такие «экскурсии» укрепляют стереотип о том, что бездомность сводится к грязной одежде и маргинальному образу жизни, хотя на самом деле это только «макушка айсберга». Калинкина отметила, что тем, кто хочет изучить жизнь бездомных, стоит поволонтерить в помогающих организациях, а не отправляться в подобные туры. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» добавил, что пока предложенная «экскурсия» не пользуется популярностью.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял