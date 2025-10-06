Москвичам предложили побыть бездомными за деньги

На популярном сервисе для объявлений «Авито» появилась услуга под названием «Бомж тур “Веселая жизнь”». Авторы публикации предлагают москвичам провести от одного часа до нескольких дней в роли бездомного. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В объявлении сказано, что стоимость такой «экскурсии» — 20 тысяч рублей, если она проходит в индивидуальном формате, и 50 тысяч рублей для группового формата. За эти деньги москвичам обещают «уникальный cоциальный экспeримeнт», в ходе которого им предстоит искать ночлег и еду «по правилам выживания» и изучать «невидимую жизнь города».

Также в ходе «экскурсии» ее участникам обещают встречу с группой «дружелюбных бездомных, которые поделятся опытом и историями бездомной жизни», и сопровождение проводника, ответственного за безопасность. Организаторы указали, что их тур предназначен для «психически устойчивых совершеннолетних», однако они допустили участие в нем детей, но только в сопровождении взрослых.

«Такие предложения подогревают стереотип, что бездомность ― это всегда выбор человека, что в нее можно нырнуть, а потом вынырнуть. Якобы человек, который достаточно крепок духом и твердо стоит на ногах, может попробовать и выбраться а, те кто недостоин жизни в обществе, выбирают бездомную жизнь. На деле это совершенно не так: никто не хочет жить на улице, и жизнь на улице ― совсем не аттракцион», — рассказала «Афише Daily» главный редактор в благотворительной организации «Ночлежка» Мария Калинкина.

По ее словам, такие «экскурсии» укрепляют стереотип о том, что бездомность сводится к грязной одежде и маргинальному образу жизни, хотя на самом деле это только «макушка айсберга». Калинкина отметила, что тем, кто хочет изучить жизнь бездомных, стоит поволонтерить в помогающих организациях, а не отправляться в подобные туры. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» добавил, что пока предложенная «экскурсия» не пользуется популярностью.