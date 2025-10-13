EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Спрогнозирован конец эры антибиотиков и резкий рост смертности среди людей

2 минуты чтения 15:28 | Обновлено: 16:28

В мире стремительно растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам. Уже очень скоро это приведет к сокращению возможностей лечения и росту смертности, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По прогнозу ВОЗ, к 2050 году число смертей, связанных с лекарственной устойчивостью, увеличится на 70%.

В 2023 году каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция не поддавалась стандартной антибиотикотерапии. За период с 2018 по 2023 год более 40% антибиотиков утратили эффективность против распространенных инфекций крови, кишечника, мочевыводящих путей и инфекций, передающихся половым путем, отмечают эксперты.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

Антимикробная устойчивость возникает, когда бактерии мутируют и перестают реагировать на препараты, предназначенные для их уничтожения. Так, в 2021 году от бактериальных инфекций умерли 7,7 миллиона человек, из них 4,71 миллиона смертей были связаны с устойчивостью к антибиотикам, а 1,14 миллиона напрямую вызваны ею.

«Эти данные крайне тревожны. По мере роста устойчивости к антибиотикам мы сталкиваемся с тем, что вариантов лечения становится все меньше, а человеческие жизни оказываются под угрозой», — заявил врач-эпидемиолог и директор департамента ВОЗ по надзору, профилактике и контролю антибиотикорезистентности Иван Ютин.

Врачи особенно обеспокоены ростом устойчивости у грам-отрицательных бактерий. В частности, речь о Escherichia coli (кишечная палочка), Klebsiella pneumoniae (клебсиелла, вызывающая пневмонию) и других. Эти микроорганизмы вызывают тяжелые инфекции, которые нередко приводят к сепсису, отказу органов и смерти. По данным ВОЗ, около 40% штаммов кишечной палочки и более половины клебсиеллы устойчивы к антибиотикам третьего поколения, а в странах Африки этот показатель превышает 70%.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Отчет также отмечает рост устойчивости к так называемым препаратам второго выбора (их применяют, если препараты первой линии не помогли) — карбапенемам и фторхинолонам, которые применяются для лечения тяжелых инфекций. Их снижающаяся эффективность, по словам экспертов, серьезно ограничивает возможности медицины.

Глава «Глобального партнерства по исследованиям и развитию антибиотиков» Маника Баласегарам назвал ситуацию «опасным рубежом». По его словам, развитие новых препаратов не поспевает за ростом устойчивости бактерий. Нужные антибиотики либо не доходят до пациентов, либо не создаются вовсе. Таким образом, человечество быстро приближается к завершению эпохи антибиотиков, когда обычные инфекции снова могут стать смертельными.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой