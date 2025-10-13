Спрогнозирован конец эры антибиотиков и резкий рост смертности среди людей

В мире стремительно растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам. Уже очень скоро это приведет к сокращению возможностей лечения и росту смертности, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По прогнозу ВОЗ, к 2050 году число смертей, связанных с лекарственной устойчивостью, увеличится на 70%.

В 2023 году каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция не поддавалась стандартной антибиотикотерапии. За период с 2018 по 2023 год более 40% антибиотиков утратили эффективность против распространенных инфекций крови, кишечника, мочевыводящих путей и инфекций, передающихся половым путем, отмечают эксперты.

Антимикробная устойчивость возникает, когда бактерии мутируют и перестают реагировать на препараты, предназначенные для их уничтожения. Так, в 2021 году от бактериальных инфекций умерли 7,7 миллиона человек, из них 4,71 миллиона смертей были связаны с устойчивостью к антибиотикам, а 1,14 миллиона напрямую вызваны ею.

«Эти данные крайне тревожны. По мере роста устойчивости к антибиотикам мы сталкиваемся с тем, что вариантов лечения становится все меньше, а человеческие жизни оказываются под угрозой», — заявил врач-эпидемиолог и директор департамента ВОЗ по надзору, профилактике и контролю антибиотикорезистентности Иван Ютин.

Врачи особенно обеспокоены ростом устойчивости у грам-отрицательных бактерий. В частности, речь о Escherichia coli (кишечная палочка), Klebsiella pneumoniae (клебсиелла, вызывающая пневмонию) и других. Эти микроорганизмы вызывают тяжелые инфекции, которые нередко приводят к сепсису, отказу органов и смерти. По данным ВОЗ, около 40% штаммов кишечной палочки и более половины клебсиеллы устойчивы к антибиотикам третьего поколения, а в странах Африки этот показатель превышает 70%.

Отчет также отмечает рост устойчивости к так называемым препаратам второго выбора (их применяют, если препараты первой линии не помогли) — карбапенемам и фторхинолонам, которые применяются для лечения тяжелых инфекций. Их снижающаяся эффективность, по словам экспертов, серьезно ограничивает возможности медицины.

Глава «Глобального партнерства по исследованиям и развитию антибиотиков» Маника Баласегарам назвал ситуацию «опасным рубежом». По его словам, развитие новых препаратов не поспевает за ростом устойчивости бактерий. Нужные антибиотики либо не доходят до пациентов, либо не создаются вовсе. Таким образом, человечество быстро приближается к завершению эпохи антибиотиков, когда обычные инфекции снова могут стать смертельными.