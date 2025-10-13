Тысячи россиян попросили хранить мусор дома из-за сломавшегося мусоровоза

Жителям одного из сел в Якутии на неделю запретили выносить мусор и выбрасывать его в уличные контейнеры. Соответствующее объявление было опубликовано в телеграм-канале администрации сельского поселения «Мюрюнский наслег» в Усть-Алданском районе.

«С 13 по 19 октября просим жителей воздержаться от выброса мусора в контейнеры. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать чистоту на придомовой территории», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что вывоз отходов был приостановлен из-за ремонта единственного в селе мусоровоза. «После завершения ремонта работа по сбору и вывозу мусора будет возобновлена в штатном режиме», — заверили в администрации.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится Общество 12 минут чтения

Население «Мюрюнского наслега» составляет 6603 человека.

Ранее стало известно, что в трети российских регионов возник дефицит полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов. Проблема особенно остра в отдаленных и труднодоступных субъектах, таких как Ямал, Якутия, Камчатка и Красноярский край, где объекты размещения отходов либо отсутствуют вовсе, либо строятся крайне медленно из-за климата и логистики.

Согласно действующему законодательству, мусорные полигоны, построенные до 2019 года без необходимой документации, должны быть закрыты к 1 января 2026 года. Однако, как отмечают в парламенте Омской области, решить проблему с утилизацией отходов за оставшееся время не получится — строительство новых полигонов отстает от темпов роста мусора, а мощности существующих объектов в ряде регионов уже на исходе.

В связи с этим омские депутаты предложили продлить срок эксплуатации старых полигонов до 2028 года. Законопроект уже передан в Госдуму на рассмотрение.

Человек в лифте Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом Криминал 14 минут чтения

По оценкам депутатов, объемы мусора в стране растут быстрее, чем строятся новые полигоны. Они подсчитали, что свалки, введенные в эксплуатацию в 2022–2025 годах, будут заполнены уже в течение ближайших пяти лет. Это значит, что к 2027–2030 годам стране снова придется искать решение проблемы с нехваткой мест для захоронения отходов.