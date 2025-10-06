Трети регионов России оказалось некуда сбрасывать мусор

Госдума рассмотрит законопроект парламента Омской области, предлагающий продлить до 2028 года работу мусорных полигонов, которые были построены до 2019 года без документации, сообщает «Российская газета». По данным авторов инициативы, в 30 российских регионах не хватает новых мусорных полигонов, на которые можно отправлять твердые коммунальные отходы.

Нынешнее законодательство предусматривает, что построенные без документации мусорные полигоны должны быть исключены из плана по утилизации отходов до 1 января 2026 года. Изначально их должны были закрыть еще в 2023 году, но потом срок продлили на три года. К этой дате чиновники планировали закрыть или модернизировать старые полигоны и создать новые, однако проблема так и не была решена.

Омские депутаты подчеркнули, что утилизировать твердые коммунальные отходы сложнее всего в удаленных и труднодоступных регионах: Амурской области, Республике Саха, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском и Красноярском краях. В этих местах «зачастую полностью отсутствуют объекты размещения отходов, при этом природно-климатические особенности территорий ведут к удорожанию и замедлению темпов строительства новой инфраструктуры», отметили авторы законопроекта.

В центральных российских субъектах, таких как Брянская, Липецкая и Костромская области мощности мусорных полигонов либо уже исчерпаны, либо их хватит не более чем на год. Из-за этого построить новые полигоны до 2026 года невозможно, полагают чиновники.

По данным депутатов, новые мусорные полигоны строятся намного медленнее, чем растет объем отходов. Они подсчитали, что свободное место на свалках, построенных в 2022-2025 годах, закончится в течение пяти лет, и в 2027-2030 годах появится необходимость снова решать проблему вместимости мусорных полигонов.