Россиянин неделю дрейфует в открытом море в ожидании помощи

В Приморском крае уже неделю ищут 42-летнего жителя Владивостока Андрея Варченко, который вышел на катере в море и пропал. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, за информацию о нем объявлено вознаграждение в миллион рублей.

Мужчина вышел в море седьмого октября на своей лодке «Ямаха» из района Змеинки, он направлялся к острову Елена. По информации родственников, у него при себе были спасательные жилеты и гидрокостюмы. Кроме того, катер оборудован двумя моторами, поэтому вероятность поломки близкие считают низкой. По их мнению, Варченко жив, но у него мог закончиться бензин или случиться приступ. Известно, что от берега он мог уйти на значительное расстояние.

Последний сигнал с телефона Варченко был зафиксирован в районе поселка Посьет. Родственники выезжали туда в выходные, расклеили объявления о пропаже и обратились за помощью к местным владельцам катеров. К поискам подключились и жители соседних населенных пунктов.

