Общество

Россиянин неделю дрейфует в открытом море в ожидании помощи

2 минуты чтения 12:49 | Обновлено: 13:42

В Приморском крае уже неделю ищут 42-летнего жителя Владивостока Андрея Варченко, который вышел на катере в море и пропал. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, за информацию о нем объявлено вознаграждение в миллион рублей.

Мужчина вышел в море седьмого октября на своей лодке «Ямаха» из района Змеинки, он направлялся к острову Елена. По информации родственников, у него при себе были спасательные жилеты и гидрокостюмы. Кроме того, катер оборудован двумя моторами, поэтому вероятность поломки близкие считают низкой. По их мнению, Варченко жив, но у него мог закончиться бензин или случиться приступ. Известно, что от берега он мог уйти на значительное расстояние.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

Последний сигнал с телефона Варченко был зафиксирован в районе поселка Посьет. Родственники выезжали туда в выходные, расклеили объявления о пропаже и обратились за помощью к местным владельцам катеров. К поискам подключились и жители соседних населенных пунктов.

В минувшее воскресенье в пресс-службе МЧС сообщили, что на реке Каме в Татарстане произошло крушение моторной лодки. В результате инцидента пропали без вести три человека.

По данным ведомства, 11 октября в Чистополе пять человек отправились кататься по реке и не вернулись. Спасатели всю ночь обследовали акваторию, однако обнаружить лодку не удалось. На следующий день охранник лодочной станции сообщил, что две женщины, находившиеся на борту, смогли самостоятельно доплыть до ближайшего острова и рассказали о произошедшем.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Ранее в Сахалинской области у берегов острова Монерон спасли женщину-дайвера, которая провела в открытом море почти сутки.

Пострадавшей, по данным телеграм-канала 112, оказалась 63-летняя заместитель директора департамента Министерства финансов Елена Дорофеева из Санкт-Петербурга. После проведенного инструктажа она должна была встретиться с инструктором на глубине около 25 метров, но ее унесло течением. Дорофеева провела в море почти 24 часа и пережила ночной шторм. Спастись ей удалось с помощью случайно найденной в море палки. Она прикрепила к ней оранжевую ласту и смогла подать сигнал проходившему мимо судну.

