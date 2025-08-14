EN
Общество

Россиянка сутки дрейфовала в море из-за ошибки инструктора

2 минуты чтения 16:30

В Сахалинской области у берегов острова Монерон спасли женщину-дайвера, которая провела в открытом море почти сутки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным источников телеграм-канала «112», пострадавшей оказалась 63-летняя Елена Дорофеева из Петербурга, замдиректора департамента министерства финансов. В среду 13 августа она погружалась с аквалангом в составе группы, но инструктор согласился провести для нее индивидуальное погружение. После инструктажа они договорились встретиться на глубине 25 метров. Дорофеева нырнула первой, а инструктор задержался, говорится в сообщении.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Не дождавшись напарника, Дорофеева начала всплывать, и на глубине пяти метров ее унесло течением. Как пишет «112», на поверхности она оказалась примерно в 500 метрах от судна, поэтому с борта ее уже не видели. Инструктор, не найдя женщину под водой, решил, что она уплыла с другой группой.

Сообщается, что Дорофеева провела в воде почти 24 часа и даже пережила ночной шторм. Спастись ей удалось с помощью случайно найденной в море палки. По информации телеграм-канала, она надела на эту палку оранжевую ласту и начала подавать сигналы проходящему мимо судну «Отто Шмидт».

По данным МЧС, дайвера обнаружили в 15 километрах от берега и доставили на остров Монерон. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

Несколько недель назад СМИ писали о дайвере, который бесследно исчез через пять минут после погружения в воду. Выжить ему удалось благодаря найденной подводной пещере с воздушным карманом. В течение пяти дней мужчина питался живой рыбой.

