Криминал

Пожилой мужчина захотел попасть в тюрьму к внуку и ограбил супермаркет

2 минуты чтения

Бывший пожарный из Гваделупы пришел в торговый центр с винтовкой и попытался ограбить один из магазинов — после задержания он рассказал, что его не интересовали деньги. 69-летний мужчина хотел попасть в тюрьму, потому что беспокоился за здоровье внука, сообщает Le Parisien.

Идея об ограблении появилась у мужчины после того, как он заметил, что сокамерники выбили его внуку зуб — пожарный в отставке посчитал, что в тюрьме его родственник столкнулся с насилием. Он выбрал торговый центр рядом с полицейским участком и припарковал машину рядом с ним, рассчитывая на скорый арест.

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал

Инцидент произошел в конце сентября в коммуне Сент-Роз, пожилой фермер надел бежевую балаклаву и спрятал винтовку в тележке. Подойдя к кассе, он потребовал отдать ему деньги, а также кусок сыра Эмменталь и бутылку вина. Затем он спокойно направился к своей машине, там его настигли полицейские.

Представитель жандармерии назвал мотивацию и биографию преступника беспрецедентной, но похвалил полицейских за проявленный профессионализм. Мужчина признал свою вину и согласился с обвинением в нападении при отягчающих обстоятельствах.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Суд учел его биографию, признание вины, а также проблемы со здоровьем — мужчину приговорили к 15 месяцам тюремного заключения. При этом 10 из них условные, а пять реальных могут быть заменены на иную форму отбывания наказания, отмечает Le Parisien. Радиостанция RCI утверждает, что суд уже решил, что эти пять месяцев мужчина проведет под домашним арестом.

Адвокат рассказала журналистам, что обычно при совершении подобного преступления суды приговаривают подозреваемых к заключению в тюрьме на срок от трех до пяти лет. После отбытия наказания мужчина сможет посещать свидания с внуком.

