Есть сурков запретили в Бурятии

Служба по контролю и надзору в сфере природопользования Бурятии 8 октября объявила о высокой вероятности переноса бубонной чумы на территорию России из Монголии через зараженных тарбаганов — грызунов из рода сурков. По данным чиновников, в сентябре в Монголии выявлено 13 случаев заражения бубонной чумой, один из которых закончился смертью пациента.
Из-за вспышки чумы Бурприроднадзор порекомендовал не употреблять в пищу мясо и внутренности сурков и не прикасаться к больным или мертвым зверькам. Также чиновники посоветовали не ходить по открытой местности в легкой обуви и не разбивать лагерь вблизи нор и колоний грызунов.
Чиновники предупредили, что при заражении чумой появляются такие симптомы, как повышение температуры тела, озноб, болезненность и воспаленность лимфатических узлов, одышка с кашлем и отхождение мокроты с кровью. Они призвали при появлении признаков чумы немедленно обращаться за медицинской помощью.
В июле в США от пневмонической чумы умер житель штата Аризона. По данным Роспотребнадзора, случаи чумы в Соединенных Штатах регистрируются почти каждый год. Обычно люди заражаются от домашних животных, которые контактировали с дикими животными, например, с луговыми собачками из семейства беличьих.
Министерство здравоохранения США сообщило, что в августе чумой заразился житель Калифорнии. Предположительно, он получил инфекцию при укусе зараженной блохи, когда отдыхал на природе.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что в России с 2017 года не было ни одного случая заражения человека чумой.
В 2016 году бубонная чума была выявлена у десятилетнего мальчика из села Мухор-Тархата в Республике Алтай. По данным СМИ, ребенок мог заразиться, помогая дедушке разделывать убитого сурка.