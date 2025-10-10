СМИ раскрыли схему с «мертвыми душами» в российских кинотеатрах

Руководства российских бюджетных культурных учреждений придумали схему по выполнению государственного задания, заключающегося в постепенном увеличении числа посещений культурных заведений. Они проводят фиктивные кинопоказы с помощью DVD-проекторов и экранов, пишет медиа о кино Cinemaplex.

Помещения с такой конструкцией официально регистрируются в качестве кинозалов, билеты на «сеанс» могут стоить один рубль. Но цель их проведения состоит не в показе кино, а в выполнении плановых показателей по посещаемости.

Журналисты отмечают, что бюджетные культурные учреждения вынуждены прибегать к таким методам из-за необходимости выполнять требования федеральных проектов. До конца 2024 года в рамках проекта «Культура» государство потребовало увеличить в три раза по сравнению с показателями 2019 года число посещений культурных мероприятий. Это число рассчитывалось по 2018 году, когда в России показывали все мировые новинки.

В этом году в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» от учреждений требуют каждый год увеличивать показатели посещаемости на 5% по сравнению 2023 годом. При невыполнении этих требований региональные чиновники и администрации кинотеатров рискуют лишиться премий — они стараются отчитаться о выполнении плана любыми методами.

Cinemaplex отмечает, что доказательство этого тезиса можно найти и в статистике. Например, согласно официальным данным из единой информационной системы о показе фильмов в кинотеатрах за июль 2025 года, 569 релизов в стране посмотрели 6,3 миллиона зрителей. Однако 367 фильмов собрали меньше 100 тысяч рублей каждый.

Также, согласно этой же базе данных, средняя цена билета в России может составлять менее пяти рублей за одну единицу, тогда как в коммерческих кинотеатрах стоимость билета обычно не бывает меньше нескольких сотен рублей.

«В частные киносети зрителя палкой не загнать, зато в бюджетных кинотеатрах аврал и ежегодный рост посещаемости», — цитируют журналисты руководителя одного из кинотеатров. Они отмечают, что из-за нерелевантной статистики искажается также и процесс принятия решений по поддержке киноиндустрии.