СМИ назвали дату отправки Macan в армию

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) отправится в армию в конце ноября, сообщает Shot без ссылки на источник. Телеграм-канал отмечает, что в связи с этим его концерт в Уфе, который планировался в декабре, будет отменен.

По данным Shot, рэпер получил повестку для отправки в войска 6 октября. Отмечается, что пока неизвестно, где именно будет служить артист — род войск будет определен по прибытии на городской сборный пункт, добавляет телеграм-канал. При этом в армию рэпер, вероятно, поедет в одиночестве, так как в этот день он оказался единственным призывником в списке.

Сам Macan сообщил, что уходит в армию в своих соцсетях также 6 октября. «Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал он, прикрепив к посту собственную фотографию на фоне таблички на дверях военкомата.

Ранее в нескольких российских СМИ появились публикации о том, что популярный рэпер скрывается от военкомата за границей. Так, газета «Комсомольская правда» писала, что его разыскивает военкомат подмосковных Раменок, в то время как он сам улетел «чилить» в Испанию.

В свою очередь, близкий к силовым структурам Mash без указания источников утверждал, что Macan проигнорировал уже шесть повесток, а неявка по седьмой подряд повестке может стать поводом для возбуждения против рэпера уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы (ст. 328 УК), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.