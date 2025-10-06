Macan сообщил о своем уходе в армию

Популярный российских рэпер Андрей Косолапов, более известный под сценическим псевдонимом Macan, сообщил, что уходит служить в армию. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал он, прикрепив к посту собственную фотографию на фоне таблички на дверях военкомата.

Ранее ряд российских СМИ утверждали, что Macan скрывается от призыва за рубежом. Так, газета «Комсомольская правда» писала, что рэпера разыскивает военкомат подмосковных Раменок, в то время как он сам улетел «чилить» в Испанию.

В свою очередь, близкий к силовым структурам телеграмм-канал Mash без указания источников сообщал, что Macan проигнорировал уже шесть повесток из военкомата. При этом издание отмечало, что неявка по седьмой подряд повестке может стать поводом для возбуждения против рэпера уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы (328 УК), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Несколькими днями ранее «отменить» и запретить Macan в России потребовал известный профессиональный доносчик, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Данного рэпера в нашей стране нужно запретить. Он не патриот, использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом. Он пытается усидеть на двух стульях, использует страну в своих корыстных интересах», — заявил он изданию «Абзац».

В свою очередь, адвокат рэпера Елена Сенина утверждала, что ее клиент игнорировал повестки из военкомата не намеренно, а просто потому, что не знал о них. По ее словам, она рекомендовала артисту как можно скорее вернуться в Россию и явиться в военкомат.