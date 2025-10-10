Выжившие в смертельной ловушке на Эвересте поделились своими историями

Спасенные альпинисты рассказали о том, как застряли в горах из-за сильного снегопада. Сообщения о том, что почти тысяча человек оказались заблокированы на восточном склоне Эвереста, появились в минувшие выходные. Спасатели и местные жители в течение нескольких дней помогали им выбраться. Об этом пишет The Guardian.

По словам собеседников издания, погода начала портиться еще в первые часы похода. Снег к вечеру доходил уже до колен и не прекращался всю ночь. «Мы поняли, что ситуация становится опасной, когда слой снега почти перекрыл окна палаток», — вспоминает 35-летний турист У Бин.

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

Гиды собрали всех в общей палатке и зажгли костры, чтобы согреться. Один и проводников предупредил группу, что обратный спуск из-за непогоды возможен не раньше утра. «Когда я услышал, что мы можем застрять здесь на несколько дней, стало тревожно», — говорит У.

Одна из участниц похода 30-летняя Фэн Холидай рассказала CNN, что сначала не испытывала волнения. Однако к полуночи снег усилился, в палатке стало сыро, а спальный мешок перестал спасать от холода. «Я вышла расчистить снег и поняла, что мои товарищи тоже засыпаны. Мы начали откапываться вместе, но у нас не было лопат, пришлось использовать кастрюли», — сказала она. По ее словам, гром и молнии разрывали небо, а к утру стало понятно, что выбраться без помощи будет сложно.

На следующий день утром туристы все же начали спуск. К одной группе постепенно присоединились и другие. Чуть позже спасателям удалось привести яков, чтобы те прокладывали путь в снежной толще — это помогло ускорить движение и выбраться из снежной ловушки раньше.

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах Мир 5 минут чтения

Ниже на тропе альпинистов встретили местные жители, участвовавшие в спасательных работах. Они приносили припасы, горячую воду и еду, помогали с эвакуацией. По данным китайских властей, из этого района были вывезены порядка 900 человек, включая 580 туристов и 300 местных проводников. Большинство добрались до поселка Цюдан, где им оказали помощь.

Местные СМИ сообщают, что о резком ухудшении погоды синоптики предупреждали заранее, поэтому восхождения на соседние вершины были отменены, а дороги перекрыты. В соцсетях пользователи задаются вопросом, почему некоторые группы все же отправились в горы.