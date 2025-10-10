EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Выжившие в смертельной ловушке на Эвересте поделились своими историями

2 минуты чтения 14:58 | Обновлено: 16:23

Спасенные альпинисты рассказали о том, как застряли в горах из-за сильного снегопада. Сообщения о том, что почти тысяча человек оказались заблокированы на восточном склоне Эвереста, появились в минувшие выходные. Спасатели и местные жители в течение нескольких дней помогали им выбраться. Об этом пишет The Guardian.

По словам собеседников издания, погода начала портиться еще в первые часы похода. Снег к вечеру доходил уже до колен и не прекращался всю ночь. «Мы поняли, что ситуация становится опасной, когда слой снега почти перекрыл окна палаток», — вспоминает 35-летний турист У Бин.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Гиды собрали всех в общей палатке и зажгли костры, чтобы согреться. Один и проводников предупредил группу, что обратный спуск из-за непогоды возможен не раньше утра. «Когда я услышал, что мы можем застрять здесь на несколько дней, стало тревожно», — говорит У.

Одна из участниц похода 30-летняя Фэн Холидай рассказала CNN, что сначала не испытывала волнения. Однако к полуночи снег усилился, в палатке стало сыро, а спальный мешок перестал спасать от холода. «Я вышла расчистить снег и поняла, что мои товарищи тоже засыпаны. Мы начали откапываться вместе, но у нас не было лопат, пришлось использовать кастрюли», — сказала она. По ее словам, гром и молнии разрывали небо, а к утру стало понятно, что выбраться без помощи будет сложно.

На следующий день утром туристы все же начали спуск. К одной группе постепенно присоединились и другие. Чуть позже спасателям удалось привести яков, чтобы те прокладывали путь в снежной толще — это помогло ускорить движение и выбраться из снежной ловушки раньше.

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
Мир5 минут чтения

Ниже на тропе альпинистов встретили местные жители, участвовавшие в спасательных работах. Они приносили припасы, горячую воду и еду, помогали с эвакуацией. По данным китайских властей, из этого района были вывезены порядка 900 человек, включая 580 туристов и 300 местных проводников. Большинство добрались до поселка Цюдан, где им оказали помощь.

Местные СМИ сообщают, что о резком ухудшении погоды синоптики предупреждали заранее, поэтому восхождения на соседние вершины были отменены, а дороги перекрыты. В соцсетях пользователи задаются вопросом, почему некоторые группы все же отправились в горы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября