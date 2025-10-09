EN
Зеленский увязал Нобелевскую премию мира Трампу и «Томагавки» Украине

2 минуты чтения 21:06

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, что Украина выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он передаст Киеву ракеты большой дальности «Томагавк» и поможет добиться прекращения огня. Об этом сообщает Politico.

«Во время нашей последней встречи я не услышал “нет”. Я лишь услышал, что работа будет продолжена на техническом уровне, и эта возможность будет рассмотрена», — рассказал Зеленский о том, как он обсуждал с Трампом передачу «Томагавков» Украине. Последняя встреча президентов состоялась в Нью-Йорке во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

«План прекращения войны будет непростым, но это, безусловно, путь вперед. И если Трамп даст миру — прежде всего украинскому народу — шанс на такое прекращение огня, то да, его следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Мы номинируем его от имени Украины», — добавил украинский президент.

Во вторник Трамп заявил, что уже «в каком-то смысле принял решение» о передаче «Томагавков» Украине, но не уточнил, какое именно. Президент США сообщил, что сначала хотел бы узнать точные планы ВСУ по применению ракет большой дальности.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Вероятно, Норвежский Нобелевский комитет уже выбрал лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. Представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм сообщил AFP, что последнее заседание комитета состоялось в понедельник. «Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не разглашаем, когда Нобелевский комитет принимает свое решение», — добавил Осхайм.

Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира этого года 10 сентября в полдень по московскому времени. Одним из претендентов на премию СМИ и букмекеры называют Юлию Навальную.

