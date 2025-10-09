Зеленский увязал Нобелевскую премию мира Трампу и «Томагавки» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, что Украина выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он передаст Киеву ракеты большой дальности «Томагавк» и поможет добиться прекращения огня. Об этом сообщает Politico.

«Во время нашей последней встречи я не услышал “нет”. Я лишь услышал, что работа будет продолжена на техническом уровне, и эта возможность будет рассмотрена», — рассказал Зеленский о том, как он обсуждал с Трампом передачу «Томагавков» Украине. Последняя встреча президентов состоялась в Нью-Йорке во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

«План прекращения войны будет непростым, но это, безусловно, путь вперед. И если Трамп даст миру — прежде всего украинскому народу — шанс на такое прекращение огня, то да, его следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Мы номинируем его от имени Украины», — добавил украинский президент.

Во вторник Трамп заявил, что уже «в каком-то смысле принял решение» о передаче «Томагавков» Украине, но не уточнил, какое именно. Президент США сообщил, что сначала хотел бы узнать точные планы ВСУ по применению ракет большой дальности.

Вероятно, Норвежский Нобелевский комитет уже выбрал лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. Представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм сообщил AFP, что последнее заседание комитета состоялось в понедельник. «Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не разглашаем, когда Нобелевский комитет принимает свое решение», — добавил Осхайм.

Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира этого года 10 сентября в полдень по московскому времени. Одним из претендентов на премию СМИ и букмекеры называют Юлию Навальную.