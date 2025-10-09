EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ узнали о возможностях российских силовиков по взлому смартфонов и компьютеров

2 минуты чтения 13:00

Правозащитники организации «Мемориал» обнаружили в сети видеозапись конференции силовиков и представителей компаний по кибербезопасности, темой которой были возможности по взлому защищенных паролями и шифрованием смартфонов и компьютеров. Журналисты издания «Медуза» изучили 10-часовое видео и опубликовали ключевые моменты.

Особое внимание издание обратило на заявление руководителя отдела НИИ криминалистики главного управления криминалистики Следственного комитета России Ольги Тушкановой о том, что российские силовые ведомства не могут закупать продукцию израильской компании Cellebrite.

Ее программно-аппаратные комплексы по взлому айфонов и смартфонов на андроиде считаются самыми известными в мире. Так, в июле 2024 года технологии Cellebrite позволили агентам ФБР всего за 40 минут получить доступ к содержимому смартфона  20-летнего Томаса Мэттью Крукса, совершившего покушение на президента США Дональда Трампа.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Как напоминает «Медуза», официально Cellebrite прекратила продавать свои решения и услуги в Россию еще в марте 2021 года. Однако, как сообщала «Медиазона» уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ФСБ использовала оборудование этой израильской компании для взлома телефона антивоенного активиста и автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

Тушканова также рассказала о принудительной разблокировке по биометрии, которая становится стандартной процедурой для российских силовиков. По ее словам, криминалисты обращаются к следователям с ходатайствами о предоставлении паролей, а также PIN и PUK кодов к телефонам, а также разблокировке устройств с помощью биометрии. Как такие ходатайства удовлетворяются, она не пояснила, упомянув лишь, что для этого проводятся допросы владельцев устройств, а также используются некие «оперативные способы получения информации о пароле» и «оперативные комбинации». Издание полагает, что в случае с подследственными чьи устройства разблокируются с помощью технологии Face ID и аналогичным ей, криминалист просто может поднести устройство к лицу подследственного против его воли.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

Также в ходе конференции силовики и специалисты по кибербезопасности рассказали об использовании инструмента hashcat для подбора паролей с помощью так называемого брутфорса или атак по словарю. Для ускорения перебора паролей hashcat использует вычислительные ядра видеокарт Nvidia или AMD.

Кроме того, из выступлений участников конференции следует, что у российских силовиков есть определенные возможности по взлому защиты компьютеров Apple, работающих на операционной системе MacOS. Однако, спикеры оговорились, что используемая схема взлома вообще не работает на современных компьютерах Apple, использующих криптографические процессоры Secure Enclave. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял