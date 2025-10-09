EN
СМИ обвинили Трампа в авторитарном захвате власти

2 минуты чтения 14:07 | Обновлено: 14:11

Решение Дональда Трампа об отправке подразделений Национальной гвардии в подконтрольные демократам города стоит расценивать как попытку авторитарного захвата власти и расширения президентских полномочий в одностороннем порядке, пишет The Observer.

Сотни военнослужащих по приказу Трампа прибыли в Чикаго. Губернатор штата Иллинойс Джей Би Притцкер и мэр Чикаго Брэндон Джонсон, оба демократы, резко осудили действия Белого дома. Притцкер описал происходящее как «неконституционное вторжение» и «незаконную попытку милитаризации» американских городов. Мэр Джонсон подписал три указа, ограничивающих полномочия федеральных агентов, в том числе запретил иммиграционным службам использовать муниципальные объекты. В ответ Трамп пригрозил арестовать обоих.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

По информации The Observer, ранее Трамп направил гвардейцев также в Лос-Анджелес и Вашингтон, в планах — еще несколько городов. Он объяснил эти шаги борьбой с преступностью и защитой сотрудников иммиграционной службы. Трамп утверждает, что в городах, управляемых демократами, уровень преступности «вышел из-под контроля», а военные должны навести порядок.

Критики называют эти действия попыткой расширить президентские полномочия и вмешаться в дела местных властей, сообщает The Observer. Юристы и правозащитники предупреждают, что массовое развертывание нацгвардии на территории США может подорвать политический нейтралитет армии и привести к столкновениям между военными и протестующими.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Ранее федеральный судья в штате Орегон уже приостановил развертывание войск в Портленде, сочтя его выходящим «за рамки практики любого президента в новейшей истории». В Иллинойсе подан аналогичный иск с требованием остановить ввод гвардейцев в Чикаго, но окружной суд отказался блокировать операцию до рассмотрения дела по существу.

Издание напоминает, что в последний раз президент США обходил губернаторов штатов, направляя нацвардию по своему усмотрению, в 1965 году. Тогда Линдон Джонсон отправил военных для защиты участников марша за гражданские права. Обычно подразделения Национальной гвардии используются внутри страны для ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания гуманитарной помощи, а не для реализации политических решений главы государства.

