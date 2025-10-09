СМИ: сын Плющенко на BMW врезался в машину женщины и оказался невиновен

Сын фигуриста Евгения Плющенко 18-летний Егор Е. врезался в машину матери-одиночки Екатерины Г. на Приморском проспекте Санкт-Петербурга 30 апреля, но полиция за прошедшие несколько месяцев так и не установила виновного в этом инциденте, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Журналисты пообщались с обеими сторонами — мать Егора сначала заявила, что аварии не было, но позже добавила, что женщина сама въехала в машину ее сына, а он якобы получил сотрясение мозга и «многочисленные телесные повреждения».

Екатерина в разговоре с журналистами рассказала, что в тот день перестраивалась на Volkswagen Polo в другой ряд, когда в машину на высокой скорости якобы въехал автомобиль BMW сына Плющенко. Женщина считает, что в автоинспекции затянули расследование — 30 июня дело об административном правонарушении было прекращено в связи с истечением сроков давности.

В МВД не смогли установить виновника аварии из-за того, что показания ее участников якобы оказались противоречивы, пишет «Осторожно, новости». Оба водителя свою вину не признали, Екатерина считает, что за инцидент ответственен Егор, а полиция не попыталась провести объективное расследование.

Она заявила, что инспектор не упомянул в протоколе о возможных нарушениях ПДД со стороны второго участника аварии. Страховая компания Екатерины признала ответственность за аварию обоюдной и выплатила женщине лишь половину от стоимости ремонта машины.

Однако она до сих пор не восстановила свой автомобиль, поскольку ждет возможной следственной экспертизы по назначению суда. Женщина уверена, что машина Егора застрахована по КАСКО — если он отремонтирует свою машину, то сможет предъявить ей разницу в стоимостях ремонта.