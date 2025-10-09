СМИ: сотни тысяч работников одной из крупнейших отраслей России оказались под угрозой остаться без зарплаты

Российские металлурги просят власти предоставить им налоговые льготы. Так, отраслевая ассоциация черной металлургии «Русская сталь» хочет, чтобы Минфин и Минпромторг перенес сроки выплаты страховых взносов на первую половину 2026 года. В обращении к властям ассоциация подчеркивает, что эта мера позволила бы некоторым компаниям избежать задержек выплаты зарплаты и других обязательных платежей, пишет «Коммерсантъ».

В частности, «Русская сталь» в письме министрам Антону Силуанову и Антону Алиханову попросила продлить до 30 декабря этого года сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду. Кроме того, металлурги попросили не взимать с них налоги, сборы, страховые взносы в отношении задолженности, сформированной на 1 августа.

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть Экономика 17 минут чтения

Все эти меры, как считают в ассоциации, позволят части компаний не задерживать зарплату своим сотрудникам, а также снизить затраты на обслуживание кредитов. Освобожденные таким образом средства, как говорится в письме, металлурги смогут направить на покрытие дефицита финансирования текущей и инвестиционной деятельности.

«Экономия для отрасли на процентах по привлекаемым кредитам от отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до конца 2025 года оценивается в обращении в 1,04 миллиарда рублей, от отсрочки выплаты страховых взносов — в 1,19 миллиарда рублей», — говорится в статье.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

«Коммерсантъ» подчеркивает, что на данный момент правительство приняло решение предоставить участникам отрасли только отсрочку на уплату акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду — до 1 декабря 2025 года. В пояснительной записке копии проекта соответствующего постановления, которая есть в распоряжении издания, говорится, что эта мера позволит «высвободить средства для преодоления последствий сложившейся ситуации».

Ранее «Холод» писал, что сталелитейная отрасль России оказалась на грани масштабного кризиса. Так, внутренний спрос на сталь падает — китайская продукция оказалась востребованнее, европейский рынок практически закрыт, а российским союзникам ее сталь оказалась не нужна. Россия на данный момент входит в пятерку мировых лидеров по производству стали, уступая США, Японии, Индии и Китаю.