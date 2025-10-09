Трамп объявил о соглашении между Израилем и ХАМАС

Представители Израиля и группировки ХАМАС согласились реализовать первый этап плана по урегулированию конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик объявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

В рамках сделки, как сообщает Трамп, будут освобождены все заложники, а Израиль отведет свои войска к заранее согласованным линиям. Позже договоренность подтвердили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и представители ХАМАС, пишет Би-би-си.

Трамп утверждает, что стороны уже подписали соглашение, однако журналисты The Times of Israel сообщают, что официальная церемония подписания еще не состоялась. Ее начало ожидается 9 октября в Египте — Израиль и ХАМАС, урегулировав содержательные вопросы, пока не договорились по процедурным. Нетаньяху объявил, что в этот же день израильский кабинет министров соберется для ратификации соглашения.

В своем заявлении Трамп также поблагодарил посредников в заключении сделки — Катар, Египет и Турцию. При этом, как отмечает The Times of Israel, боевые действия на данный момент еще не завершены — северная часть Газы остается зоной боевых действий, в которую ЦАХАЛ не рекомендует возвращаться до получения официальных указаний.

Би-би-си сообщает, что перемирие вступит в силу только после ратификации соглашения израильским правительством. Со ссылкой на палестинский источник журналисты пишут, что Израиль разрешит въезд в Газу 400 грузовикам с гуманитарной помощью ежедневно, затем их количество будет увеличиваться.

Президент США также объявил, что все удерживаемые ХАМАС заложники будут освобождены к понедельнику, 13 октября — стороны соглашения пока не подтверждали точную дату реализации этого пункта договоренностей. The Times of Israel со ссылкой на источники пишет, что освобождение оставшихся в живых людей может произойти уже 11 октября. По данным журналистов, в живых на данный момент остаются 20 из них.

Трамп представил свой мирный план по урегулированию конфликта 29 сентября, ответ на него от ХАМАС последовал лишь 3 октября. В ночь на 4 октября Израиль объявил о приостановке наступления на город Газа, а 6 октября стороны начали переговоры при посредничестве Египта.



