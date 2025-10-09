Самый влиятельный форум планеты оказался на грани краха

Следующая встреча Всемирного экономического форума в Давосе, запланированная на январь 2026 года, определит будущее организации. Но есть риски, что она не состоится. Financial Times пишет, что форум переживает самый мощный кризис с момента своего основания в 1971 году.

По информации издания, после череды скандалов и расследований сразу две ключевых фигуры отстранились от управления ВЭФ — это основатель форума Клаус Шваб, руководивший им больше 50 лет, и его временный преемник, председатель совета Nestlé Петер Брабек-Летмате.

Шваба подозревали в злоупотреблениях и превращении форума в собственную «частную компанию», однако внутренние проверки не нашли признаков коррупции. Он ушел в отставку, обвинив попечительский совет в подрыве своей репутации. Вскоре после него пост покинул и временный председатель форума Петер Брабек-Летмате — он заявил, что атмосфера внутри организации стала «токсичной».

По данным FT, уход Шваба совпал с утратой влияния самого Давоса. Глобализация отступает, растет недоверие к элитам, а мировая политика все больше определяется противостоянием держав. Давос, который десятилетиями символизировал диалог и либеральный консенсус, в нынешних условиях потерял актуальность.

Бывшие участники форума говорят, что его текущие проблемы отражают кризис всего мирового порядка, построенного на идеях открытых рынков и международного сотрудничества. Давос, по их словам, был продуктом мира, уверенного в собственных институтах, а этот мир закончился.

Чтобы выжить, форуму придется меняться, говорят собеседники FT. Среди идей — расширить повестку и пригласить компании оборонного сектора, которых раньше избегали по настоянию Клауса Шваба. В Европе после вторжения России в Украину оборону все чаще рассматривают как «общественное благо», и этот вектор может стать новым направлением для ВЭФ.

Пока же руководство форума делает ставку на январскую встречу 2026 года, которая может стать «проверкой на выживание». Ее тема определена — «Дух диалога». Организаторы рассчитывают привлечь мировых лидеров и представителей крупнейших корпораций, а также добиться участия Дональда Трампа. По словам источников, переговоры с ним уже ведутся.

Но даже если саммит состоится, эксперты считают, что форуму предстоит заново доказать свою актуальность.

«У ВЭФ все еще есть право на существование, — говорит один из членов совета. — Но он сбился с пути, когда решил не просто соединять людей, а сам менять мир. Форум должен помогать другим улучшать состояние мира, а не делать это в одиночку».