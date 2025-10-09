России и Европе предрекли аномально холодную зиму

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно долгосрочным прогнозам, в ближайшее время в Европе и России наступит аномально холодная зима. Выступая на Петербургском международном газовом форуме, Миллер отметил, что такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — сказал глава «Газпрома». Он предположил, что следующая аномально холодная зима должна наступить уже скоро.

Миллер уточнил, что при наступлении аномально холодной зимы во всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края, температура опустится до минус 25 градусов по Цельсию. Согласно данным о погоде за прошлые 150 лет, резкое похолодание зимой может произойти, даже если прошлогодняя зима была очень теплой и бесснежной.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова считает, что ближайшая зима в Москве будет теплой, но возможны похолодания в отдельные месяцы.

«Следует отметить, что последние зимы в столичном регионе стали значительно теплее. Поэтому есть вероятность того, что у нас не каждый месяц будет очень теплым, но в целом зимний сезон будет с положительной аномалией. То есть зима обещает быть теплой. Насколько, сказать сложно», — заявила Позднякова.

Гидрометцентр России прогнозирует, что почти на всей территории России декабрь 2025 года будет холоднее декабря прошлого года. Январь 2026 года также должен оказаться значительно более холодным, чем в этом году. При этом синоптики ожидают, что февраль будет более теплым по сравнению с прошлым годом.