Путин переложил ответственность за катастрофу азербайджанского самолета на украинский беспилотник

2 минуты чтения 14:53 | Обновлено: 15:37

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Таджикистане обсудили авиакатастрофу самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, передает РИА «Новости».

Во время разговора Путин признал ответственность России за инцидент с лайнером, но заявил, что крушение самолета связано в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник.

Так, по словам Путина, в день трагедии с бортом AZAL российские военные «вели три украинских беспилотника, которые пересекли границу». Он утверждает, что российская система ПВО выпустила две ракеты, которые «не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах».

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

Путин добавил, что самолет, скорее всего, задело обломками, а не поражающими элементами ракет. Экипажу азербайджанского самолета якобы предложили совершить посадку в Махачкале, но пилоты решили идти в аэропорт базирования, пишет российское госагентство. В публикации отмечается, что «причины крушения стали понятны после тщательного анализа произошедшего».

Кроме того, Путин напомнил, что принес Алиеву извинения за то, «что трагедия произошла в небе над Россией», а также выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

25 декабря 2024 года в Казахстане потерпел крушение самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, который выполнял рейс из Баку в Грозный. Это произошло во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. В результате катастрофы погибли 38 человек, еще 29 удалось выжить.

Неофициальные источники в правительстве Азербайджана утверждали, что самолет мог быть сбит российской ракетой ПВО. Российские власти долго не признавали этого и не давали официальных комментариев до конца расследования.

Трагедия с лайнером и отказ России признать ответственность за произошедшее вызвали дипломатический скандал между Москвой и Баку.

